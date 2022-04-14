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放在神秘黃金屋！央行持有黃金 未實現利益逾6,200億元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照
中央銀行。圖／聯合報系資料照

俄烏開戰使國際金價大漲，我國中央銀行持有1,362萬盎司的黃金身價暴增，帳上累計未實現利益超過6,200億元，立委林德福今（14）日建議，央行應提撥部分黃金「高賣低買」，不論是增加央行的黃金庫存量，或是為國庫貢獻更多盈餘都是好事；對此，央行總裁楊金龍當場回應，「會研究看看。」

立法院財政委員會召委羅明才、沈發惠以及賴士葆、林德福、張其祿等立委，今日赴中央銀行位於新店文園的金庫考察，央行發行局局長鄧延達指出，財委會視察流程除由央行提出簡報外，也讓委員們進金庫參觀，立委們最關注的就是黃金的庫存量是否有變動，以及黃金存放的安全問題。

據悉，我國央行庫存黃金為1,362萬盎司，目前市價為1,973美元，總市值高達268.7億美元，以新台幣匯率29元折算，帳面價值為新台幣7,793億元。由於央行購買成本低於每盎司400美元，扣除成本後，央行持有的黃金，帳面未實現利益超過新台幣6,200億元。

立委林德福今天受訪時指出，俄烏開戰後，國際金價飆高，他當場建議楊總裁，在金價高的時候可以出售一些黃金，「否則在金庫裡堆了423.77公噸的黃金卻沒有活化，有點可惜。」

林德福說，黃金這麼閒置著，還不如拿出一部分，例如三分之一，像外匯存底一樣操作、高賣低買，一方面可以賺取差價，為國庫貢獻更多盈餘，或透過這樣的操作，讓央行能補充更多的黃金。

央行指出，目前持有黃金1,362萬盎司（423.77公噸），主要是作為新台幣發行準備，目前並無出售或買進黃金的打算。

據了解，央行目前庫存黃金，絕大多數都是在民國77、78年時買進，當時台灣對美國貿易大幅順差，為改善中美貿易逆差，台灣大量從美國購入黃金。

一位央行退休官員，曾參與黃金從美國運回台灣的經過，他說，有一天外匯局接獲指示，要去機場接黃金，從美國飛回來的黃金每塊重達400盎司、約12.5公斤，一塊一塊的分散綁在飛機座椅上，這樣是為了讓重量平均、避免飛機失衡。

目前位於新店的文園金庫，就是為存放這批黃金而設立的，目前文園裡存放超過1萬塊的金塊，是名符其實的「黃金屋」，央行為了守護這批國家金脈，設下重兵把守與層層關卡，力求保全機制滴水不漏。

央行 新台幣

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