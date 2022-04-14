111年國家永續發展獎開始報名了

政府已宣示2050淨零排放目標，為鼓勵各界積極投入永續行動，協力達成淨零轉型目標，111年國家永續發展獎整合110年規劃準則，並擴大給獎項目，各類別得獎單位數，最高為該類別參選單位(計畫)數之四成，以表彰各界對國家永續發展之貢獻。111年國家永續發展獎報名時間自即日起至111年6月15日止。

為表揚推動永續發展績效卓越單位，鼓勵全民參與永續發展推動工作，以落實永續發展在地化及生活化目標，實現國家永續發展願景，行政院國家永續發展委員會自民國93年起開始辦理「國家永續發展獎（簡稱永續獎）」，迄今已完成17屆。為促進我國官、產、學、研各界共同協力實踐永續發展，達成我國永續發展目標，於109年度開始將表揚計畫修訂評選基準納入「台灣永續發展目標」內涵。110年度進一步強化其對「台灣永續發展目標」18項目標之整體貢獻。但受新冠疫情影響，110年停辦一年。

根據111年國家永續發展獎選拔表揚計畫，永續獎的報名資格如下。於中華民國境內依法設立之公、私法人，且符合以下資格者： 一、屬政府機關（構）或公營事業之公法人，應以所執行之專案計畫為報名主體，非政府機關（構）或公營事業者，不在此限。 二、私法人應為依法設立登記滿3年以上，於營運中，報名截止日前3年內未曾發生重大法律違規情事，且於前5年內未曾受註銷、撤銷、廢止設立登記或暫停營運處分者。永續獎採網路線上報名，受理時間至111年6月15日