工總新理事長苗豐強上任後首度發言 提五大產業建言

全國工業總會新上任理事長苗豐強今（14）日表示，通膨時代已經是確定來臨的事實，即使俄烏戰爭結束，制裁也不會立刻結束，面對物價將大幅上漲，利率上升，產業正式邁入「高成本時代」。我國雖為外銷導向，但糧食及能源依賴進口，各產業須提升生產效率，製造產能自動化，積極推動數位轉型，提升競爭力，以應對未來多變的大環境。

全國工業總會今日舉行第12屆第2次會員代表大會，苗豐強在被補選為理事長後，首度現身主持會員大會。苗豐強致詞表示，過去一個月，工總在內部溝通上有一些紛擾，對於王理事長的決定（王文淵請辭理事長事件）感到遺憾與惋惜。在此代表工業總會感謝王理事長過去四年來的寶貴貢獻與付出，持續和大家一起共同為台灣經濟與產業發展努力。

苗豐強表示，工總成立至今已經邁入四分之三個世紀，在產業先進們努力之下，不但是國內重要的產業龍頭，更是政府與產業界間重要的溝通橋梁。工總一直秉持三個核心價值「創新、服務、關懷」為產業服務，沒有一絲的鬆懈。

過去幾年來，全球一直處於動盪不安的情況之下。美中貿易戰已經演變為兩大經濟體之間各個層面的摩擦，加上新冠疫情、俄烏戰爭等不利因素，全球供應鏈變得更加脆弱，對於產業經營來說，面臨多重不確定的風險。近來通貨膨脹造成的物價上漲、人流阻隔造成的缺工，都不是短期能解決的問題，尤其對於中小企業、傳統產業來說，更是非常辛苦的挑戰。

對於今後台灣經濟、產業發展，苗豐強提出他的想法與建議：

第一、面對通膨時代已經確定來臨的事實。即使俄烏戰爭結束，制裁也不會立刻結束，從美中貿易戰已經埋下伏筆。物價將大幅上漲，利率上升，產業正式邁入「高成本時代」。我國雖為外銷導向，但糧食及能源依賴進口。要多發揮彈性應變的靱性，各產業須提升生產效率，製造產能自動化，並且積極推動數位轉型，提升競爭力，以應對未來多變的大環境。

第二、政府與民間企業須相互體諒、合作，共同解決產業面臨的五缺困境。工總是包含157個産業公會的組織，幾乎代表全台的所有工業集合體。工總應該要建立一個平衡的產業發展環境。在大力支持高科技發展的同時，兼顧下游關聯產業，持續關切與追蹤產業關切的問題，包括人才培訓及移工引進，才可發揮垂直整合及水平整合的長久生態系統，讓產業結構更加均衡、多元，這部份產業與政府需要持續的對話以及合作。

第三、持續強化供應鏈的靱性。這幾年來，面臨歐美想要拉回供應鏈、自己建立supply chain，其實有相當大的難度。亞洲的supply chain自四、五十年前開始，一步步建立接近完美的供應鏈，在短期內仍難以取代。

但是在地緣政治風險日益升高的情況下，台灣應該謹慎因應，確保我國在供應鏈的優勢。在去年，兩岸貿易占我國整體貿易比重25.2%，希望兩岸關係能有更多的良性互動與對話，避免誤判情勢，減少對立、化解歧見。

製造業更必須趁台商大規模回流的時刻，善加運用亞太樞紐地位，提升自身的競爭力。我們不但要努力加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），也要尋求簽訂其他對我們有利的自由貿易協定（FTA）的可能性，但加入區域經濟整合，必須有所取捨，才能有機會。希望大家都能了解到，要為全國長遠利益共同努力，有捨才能夠有得。

第四、重新打造成亞太營運中心。這個曾經是我們的目標，但當時環境不夠成熟。現在從製造、技術、金融、及供應鏈的垂直整合及水平整合均已形成，如果能夠在策略上、執行上，再強化政府南向政策的推動層面、簽訂區域FTA、以及法律/稅制/移民政策的鬆綁，並且完善新住民及其第二代及東南亞在台的學生學成之後的留用機制，讓台灣整體的經營環境更加健全，成為亞太營運中心的目標會更快達成。

第五、ESG 與循環經濟。工總的最大資產是我們具有157個産業公會。157個產業若是有好的大數據（Big data）的應用，可以提供給政府最合宜的方向策略。Big data可以回饋給政府，可使政策能接地氣，更加符合社會的期待與需求。

2030、2050節能減碳的road map（能源淨零排放路徑）是不一樣的，各行各業有專業知識與Domain knowledge (領域知識) ，2030我們要配合政府在自己的領域內，進行節能減碳；而2050我們要協助政府、建議政府以科技來尋求節能減碳與未來的電力結構平衡的政策，共同努力建立ESG體系，也包含推動循環經濟，讓經濟發展、環境永續能夠同時兼顧。

苗豐強指出，工總也會持續利用工總會員的大數據，各行各業的專業domain knowledge ，提供資料給政府做為施政之參考，提供專業的建言為政府獻策，這是工總會員，責無旁貸，共同努力的目標以及責任。