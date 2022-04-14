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明年度預算籌編原則 行政院長蘇貞昌拍板　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院會今（14）日通過「112年度中央及地方政府預算籌編原則」，院長蘇貞昌指示，下年度政府仍然有多項重要建設、重大計畫要進行，請各部會辦理明年度總預算案籌編工作時，務必依照明年度施政方針及預算籌編原則，擬定施政計畫的優先順序及期程。

行政院會今日通過主計總處擬具的「112年度中央及地方政府預算籌編原則」草案，蘇揆於院會指示，近年來行政團隊守住疫情、拚經濟有成，去年經濟成長率創11年來新高，可以為國人加薪、減稅、增福利。

蘇揆說，不論是推動少子女化對策，大幅提高育兒津貼、留職停薪津貼、不孕症補助，包括長照經費、社會安全網、租金補貼等，也都是大大地增加，還有再過11天就要啟用的「班班有冷氣」、9月要上路的「中央廚房大帶小」、「生生用平版」等多項福國利民的政策，在在展現「有政府、會做事」。

蘇揆表示，另外一方面，政府也嚴守財政紀律，連續四年的歲入、歲出賸餘都超過千億元，去年的賸餘及還債金額，都是20年來最高，這也奠定政府財政穩固的基礎。他也特別感謝主計總處主計長朱澤民及財政部長蘇建榮調度有方、歲入穩定。

蘇揆指示，下一個年度，政府仍然有多項的重要建設、重大計畫要進行，請各部會辦理明年度中央政府總預算案籌編工作時，務必依照明年度施政方針及預算籌編原則，擬定施政計畫的優先順序及期程，並貫徹零基預算的精神，在獲配的歲出額度範圍內妥為納入新興的業務，讓國家發展、人民得到更多的照顧。

地方政府 租金補貼 不孕症

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