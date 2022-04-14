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接任工總理事長後首露面 苗豐強：戒慎恐懼

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

工總今舉行會員大會，也是苗豐強接任理事長後首次出席工總活動。對於台灣的經濟、產業發展，苗豐強也提出，通膨時代來臨，政府要強化供應鏈、與產業界共同解決五缺問題等想法與建議。

工總前理事長、台塑集團總裁王文淵上月突宣布辭職，工總慰留未成，經過上週臨時理監事會進行補選後，由副理事長苗豐強接任。

苗豐強表示，過去一段時間，工總在內部溝通上有一些紛擾，對於王文淵的辭職感到很遺憾、惋惜，但也感謝王文淵過去四年寶貴的貢獻與付出，為台灣的經濟產業努力打拚，而他接任理事長後戒慎恐懼，面對日益複雜國際局勢，產業與政府要集思廣益，解決困境。

苗豐強認為，通貨膨脹時代已經來臨，俄烏戰爭就算馬上結束，制裁也不會停止，物價上漲、利率上升等因素，都讓產業正式邁入高成本時代，而台灣雖然是外銷導向，但糧食、能源都仍倚賴進口，因此產業要提高生產效率、加速數位轉型提升競爭力，應對多變的大環境。

苗豐強也認為，政府與民間企業要相互體諒合作，共同解決五缺困境，並要強化供應鏈。他指出，歐美近年想要拉回、建立自己的供應鏈，但這有相當高的難度，亞洲供應鏈短期內不容易被取代，只是面對地緣政治高風險，台灣要謹慎因應，才能確保優勢。

苗豐強表示，去年兩岸貿易佔台灣整體貿易比重25.2%，希望兩岸關係能有更多的良性互動與對話，避免誤判情勢，減少對立、化解歧見，而製造業也要趁著台商回流，善加利用亞洲樞紐地位，更要積極尋求加入國際經貿組織，與其他國家簽署FTA，「但區域經貿整合必須有所取捨，這是大家都要認知的。」

苗豐強也提出，應該要重新打造台灣成為亞太營運中心，「很久以前這曾經是目標，但當時環境不夠成熟。」他認為，現在如果在策略上強化，配合政府南向政策、法律與稅率鬆綁，東南亞國家的人才留用，整體環境會更加健全，這目標可以更快達成。

王文淵 台塑集團 東南亞

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