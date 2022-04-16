職災保險法5/1上路 月投保薪資上限訂7.28萬元 約272萬人受影響

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關乎勞工權益的《勞工職業災害保險及保護法》（以下簡稱職災保險法）將於今(111）年5月1日起開始施行！為提供勞工更適足的職業災害保險保障，勞保局日前宣布，職災保險法月投保薪資上限訂為新台幣7萬2,800元、下限訂與基本工資相同（今年度為2萬5,250元），且雇主職保的投保薪資應為最高級距，估計約有272萬人受到影響。

職災保險法上路逕調3類人投保薪資

考量簡政便民並維護被保險人基本權益，勞保局表示，自今年5月1日起主動辦理職保月投保薪資逕調作業如下列3要點，投保單位無須另行申報：

要點1、針對勞（就）保被保險人月投保薪資低於基本工資者，逕予調整職保的月投保薪資為基本工資等級。

要點2、勞（就）保月投保薪資為4萬5,800元的受僱勞工及委任經理人，則比對勞退月提繳工資逕予調高，最高調整至7萬2,800元。

要點3、勞保月投保薪資為4萬5,800元的雇主，逕予調整職保的月投保薪資為7萬2,800元。

勞保局進一步說明，此次逕調作業將於今年2月份勞（就）保的保險費繳款單「背面」列印逕調通知函，並於3月下旬寄發投保單位。另一方面，也將完整的逕調被保險人明細資料列印於今年5月份保險費繳款單的「本月有異動被保險人計費清單」（預計於今年6月25日前寄發），至於網路申辦單位則可至e化服務系統查閱並下載。

最後，勞保局也提醒，適用舊制勞工退休金者或是無提繳勞工退休金者（外國人即是一例），假若月薪資總額高於4萬5,800元者，務必於今年4月自行申報其職保投保薪資調整，以保障員工權益，同時避免雇主受罰。

▌原文出處：

職災保險法5／1上路 月投保薪資上限訂7.28萬元、約272萬人受影響

勞保 退休金 投保薪資 職災

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