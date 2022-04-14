行政院修正兩稅法 強化公益信託適用租稅優惠要件

行政院會今（14）日拍板修正《所得稅法》及《遺產及贈與稅法》，以強化公益信託適用租稅優惠之要件，建立公益信託申報制度及對未符合《信託法》規定之公益信託建立課稅機制。

財政部說明，公益信託類型日趨多元，現行所得稅法及遺贈稅法規定得享租稅優惠之受託人資格僅限信託業法所稱之信託業，外界時有放寬建議。

財政部表示，又為達成公益目的，防杜藉公益信託之名而獲取不當租稅利益，應以符合信託法及稅法規定者，始得適用公益信託相關租稅優惠。

財政部說明，本次修正三大重點，包括強化公益信託適用租稅優惠之要件、建立公益信託申報制度、建立公益信託稅捐徵免機制。

財政部表示，本次修正兩稅法，強化公益信託適用租稅優惠之要件、建立公益信託稅捐徵免及申報制度，有助於督促公益信託落實公益目的，防杜租稅規避及維護租稅公平，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能儘速完成修法。