民進黨立委擋關 立院無法成立鏡電視調閱專案小組

國家通訊傳播委員會（NCC）在審查鏡電視新聞台執照案過程，被爆出有諸多瑕疵，今天立法院交通委員會中，時代力量立委陳椒華以臨時提案要求成立調閱專案小組，交通委員會進入「PK」狀況，但民進黨立委以人數優勢，反對成立調閱小組。微妙的是，民進黨立委劉櫂豪等強調「支持」要求NCC提供資料，但反對成立小組的全是民進黨委員。

為了是否成立調閱專案小組，交通委員會12位委員剛剛全部到齊，進入投票PK戰。陳椒華強調，成立調閱小組是因為NCC無法提供足夠資料，包括委員會表決紀錄、逐字稿，以及掌握相關資料，過程確有弊端。

在最後進行表決前，立委劉櫂豪表示，立委要捍衛職責，但是有些資料調閱有困難， NCC該給的都要給，但不能給的要跟大家講清楚。他也指出，這場執照審查過程程序確實有待加強，否則不會在立法院用到這麼多時間去進行臨時提案。最後12位交通委員會委員表決，包括民進黨立委蔡易餘、劉世芳、李昆澤、林俊憲、陳素月、許智傑、劉櫂豪都反對成立調閱小組，此案因此沒有通過。