國發會「2022地方創生論壇暨成果展」16日起松菸登場

國發會今（14）日表示，「地方創生全國論壇暨成果展」將於4月16日至18日舉辦，展場位於台北市松山文創園區南向製菸工廠，論壇於4月18日假松山文創園區誠品表演廳舉行。

面臨人口減少、人口過度集中大都市，以及城鄉發展失衡的問題。台灣透過地方創生的推動，努力達到「均衡台灣」的社會願景。一年多以來，國發會升級推動「地方創生2.0」，自2021年起，將扶植國內地方創生事業發展，列入前瞻基礎建設項目，每年約12億元的預算，由國發會統籌，各部會擬定各項地方創生事業補助計畫，提供對故鄉土地有感情的返鄉年輕人一臂之力，讓年輕人接手在地傳承並發揮活力與創意，讓各地的特色產業都能活化，更多都會的年輕人回鄉都能獲得發展的機會，形成人口回流的良性循環，以實現城鄉均衡發展，達成地方創生的政策目標。

國發會表示，政策推動以來，廣獲社會各界支持參與，各地創生事業越來越蓬勃發展，這次國發會將透過舉辦論壇及成果展，開啟各界經驗分享對話，並展現地方創生在各地開花結果的豐碩成果，以「創生青和力 在地無距離」為活動主軸。在論壇部分，則同步採線上及實體會議形式召開以擴大各界共同參與，會中邀請青年培力工作站及產、官、學、研等各界專家共同出席，進行專業技術交流與經驗分享，希促進與會各界集思廣益，共謀地方創生工作之有效推展。

成果展方面，將展出各地創生成果以及青年培力工作站的執行亮點，展覽分為五大主題：風土物產、創生漫遊、文化新味、移住支撐、地域品牌，呼應地方創生2.0「均衡台灣、青年返鄉」施政重點，展覽期間將透過地方創生座談、交流活動、DIY體驗，使參觀民眾能夠更深入的認識到地方創生理念，進而一同加入地方創生的行列。