英特爾承諾 2040年前達成溫室氣體淨零排放

英特爾宣布，承諾將於2040年前，達成全球營運範圍溫室氣體淨零排放，以具體目標提升英特爾產品與平台的能源效率並減少碳足跡，同時攜手客戶和產業夥伴，為整個科技生態系打造減少溫室氣體足跡的解決方案。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger） 表示，氣候變化帶來的衝擊是一項迫切的全球威脅，保護我們的地球需要立即採取行動，並對世界運作方式提出嶄新的思考。作為全球領先的半導體設計和製造公司之一，英特爾的地位獨特，不僅能夠在自身營運中做出改變，也讓客戶、合作夥伴以及我們的整個價值鏈，更容易採取有意義的行動。

英特爾首要任務是根據國際標準和氣候科學，積極地減少排放。唯有在用盡其它可能選項的情況下，才會使用碳權抵銷的方式達成目標。

英特爾2030年中期里程碑，包括於全球營運範圍內，達成100％使用可再生電力；設施節能方面投資約3億美元，省下40億瓩時的能源；近期宣布在美國、歐洲和亞洲的投資在內，建造符合美國綠色建築委員會（U.S. Green Building Council®）LEED®項目標準的新工廠和新設施；發起跨產業的研發倡議，辨別全球暖化潛勢（global warming potential）較低的綠色化學品項，並研發新的減排設備。

英特爾執行副總裁暨全球營運長Keyvan Esfarjani表示，英特爾數十年來一直都是永續發展成果的領導者。永續地位越領先，責任也越重，如今我們提升標準，讓全球營運在2040年之前，進入令人期待的溫室氣體淨零排放時代。這將需要大量的創新與投資，但我們致力於該做的事，並與產業合作完成這項當務之急。

英特爾同時還設下新目標，2030年前將PC客戶端外型規格相關的參考平台設計，降低30％或是更多的排放量。