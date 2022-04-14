富達：Q2投資展望聚焦三大主題

俄烏戰爭重置全球經濟與地緣政治的新秩序，短期內戰爭及相關制裁對於貿易和金融造成的衝擊，增添全球通膨壓力。經濟成長與整體信心可能同步受創，但幅度與持續時間仍充滿不確定性。歐洲受影響最大，極可能陷入溫和衰退，而美國雖然目前相對未受波及，也無法全身而退，尤其將受戰爭帶來的通膨影響。

富達國際全球投資長Andrew McCaffery指出，2022年第二季市場將聚焦三大主題。首先，俄烏戰爭進程影響全球經濟發展，俄烏戰爭已造成重大經濟損失，並將持續影響全球展望，尤其是歐洲地區，本季經濟表現將取決於解決方案何時出爐，以及貿易中斷情況的改善。同時，原先對於能源價格與供應鏈斷鏈趨緩的期望已破滅，目前的態勢將持續壓抑成長，並為已達高點的通膨帶來上行壓力。

富達認為這對政策制定者與市場而言都是極端複雜的情況，市場尚未反映所有可能發生的結果，包括極端的左尾和右尾風險，建議投資人靈活布局，並視情況進行避險。

第二是力抗通膨成各國央行共同挑戰， 在全新地緣政治和經濟環境下，如何抑制通膨成為各國央行共同挑戰。三大已開發成熟市場央行已斷然採取更為鷹派的基調，其中美國聯準會仿效1980年代成功打擊通膨的沃爾克主席做法，於3月FOMC會議啟動升息。富達認為雖然預期聯準會將於近期密集升息，歐洲央行也續持鷹派立場，然而戰爭導致經濟成長的衝擊，加上各國仍須維持實質負利率，最終將使央行在下半年由鷹轉鴿。

以上因素可能讓成熟市場風險性資產在本季備受挑戰，如何審慎應對至關重要，建議投資人部位配置應針對已開發成熟市場陷入停滯性通膨預做準備，並將歐洲經濟衰退設為基本情境。

最後，市場環境有利中國大陸市場表現超前，但非2008年情境翻版。布局中國大陸可發揮分散配置的效益，因為其地理位置與經濟受俄烏衝突影響較小，政府也有能力採取更為寬鬆的貨幣與財政政策，目前進場所提供的評價也具吸引力。

然而，中國大陸的政策目標側重於去槓桿化、改革房地產業及保持可持續成長，使得當前經濟展望不如2008年全球金融危機時清晰明朗，不確定性仍偏高，惟評估中國大陸將不會再度推出大規模財政刺激政策，以提振全球經濟擺脫停滯性通膨。

資產配置建議方面，富達已減持信用及股票部位，以因應近期全球經濟成長的不確定性。一方面考量歐洲經濟陷入衰退的風險，對歐股和歐元尤其抱持審慎態度；另一方面為分散配置並掌握商品出口國所處有利情勢，對於包括中國大陸在內的新興股市、日本以外亞太股市、以及部分新興市場貨幣等前景抱持相對樂觀態度。最後則是做多美元，因為聯準會仍將聚焦於對抗通膨，利差預期可提供有力支撐，且美元的防禦特性也可於情勢惡化時提供保護。