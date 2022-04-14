學校停課！家長可優先請家庭照顧假 防疫照顧假不給薪

教育部日前公布的最新停課標準，勞動部今（14）日表示，12歲以下學童、身心障礙學生符合中央或縣市的停課標準而停課，家長皆可申請防疫照顧假，雇主須給假，但可不給薪。

近來，部分企業為友善職場，提供有薪的「家庭照顧假」，勞動部建議員工此時可依公司規定請「家庭照顧假」。惟不是每家公司都有提供有薪家庭照顧假。

360d才庫事業群董事長楊朝安表示，若是照顧12歲以下的孩童與領有身心障礙證明的國、高中學生，因無自主生活能力，需有人陪同家中照顧，其父母、養父母或監護人之一可申請「防疫照顧假」，給薪條件則依公司規定，若有給薪，雇主可按薪資金額二倍申報費用。

他進一步表示，若是照顧被匡列或在家自主健康管理的家人或小孩，以及遇到學校預防性停課等，員工可請「家庭照顧假」，併入事假，雇主可不給薪。近年有部分公司開始提供有薪「家庭照顧假」。

楊朝安表示，上述不論是「防疫照顧假」或是「家庭照顧假」，雇主均應予准假，不得視為缺勤，影響員工考績或給予不當處分；此外，員工請「防疫照顧假」期間之工資及日數不列入平均工資計算。