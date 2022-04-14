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研華攜手彩碤新能源 打造全台首輛氫能源電動巴士

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華公司（2395）與彩碤新能源簽屬合作意向書，將攜手打造全台首輛自製氫能源電動巴士（簡稱氫能電巴）並共同進行國內外市場開發，以響應全球2050年淨零碳排目標。

有鑑於氣候變遷威脅加劇，全球淨零碳排浪潮與歐美碳邊境調整機制趨勢儼然成為全球的共識，台灣政府在面對這場全球能源競爭賽局中，也於日前提出淨零碳排路徑圖，針對節能、綠能、減碳極大化等政策方向。

研華服務物聯網事業群副總經理江明志指出，奠基於「智能地球的推手」之企業願景下，研華希望能落實利他共益，期望以自身永續方案成為永續地球的智能推手，因此近兩年除了積極訂定我們在綠色營運、環境管理以及溫室氣體排放密集度的目標，也極力聯合國永續發展目標（SDGs）相關解決方案。而此目標與經濟部提出十年內投入關鍵技術研發一致，期望在2030年前實現運輸載具電動化等淨零碳排目標。

研華服務物聯網事業群資深協理林威佐強調說明，研華深耕車隊管理與智慧巴士領域已有十多年經驗，成功案例遍及全球。2018年起研華即積極與全球電動巴士夥伴合作以實現低碳綠能運輸願景。此次合作，研華將提供智慧巴士管理雲平臺、TREK車載電腦方案、AI車輛安全管理、車輛診斷與車上影音互動服務等軟硬整合方案於彩碤新能源的氫能電巴上，期望藉此提升氫能電巴行車安全與效率，帶給乘客更舒適的乘車體驗。

彩碤新能源股份有限公司董事長鄭英豪對此則表示，在全世界各國皆致力於碳中和政策的實現下，團隊經反覆研討確認氫能電巴為大型電動公共巴士的終極產品。此次與研華合作，不僅集結其於智慧電動巴士的經驗，共同打造適合台灣的第一輛氫能電巴，更期望能借重研華全球行銷通路，將氫能電巴逐步推廣到全球；此外，也期望藉此次合作提高國產氫能電巴自製率與國際競爭優勢。研華與彩碤新能源，預計於2022年底完成全台首輛氫能電巴，未來將共同行銷推廣全球。

研華 物聯網 願景

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