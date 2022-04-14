經理人擔憂激進升息 美股成唯一淨加碼區域

美國通膨迭創四十年來新高、聯準會會議紀錄釋出鷹派訊息加速公債殖利率走揚，全球股債震盪，綜合彭博資訊等外電新聞援引四月份美銀美林經理人調查報告顯示，經濟衰退、通膨與緊縮貨幣政策為本月份經理人的最大擔憂，淨71%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，創紀錄以來最悲觀程度，淨66%經理人預期停滯性通膨，比例為金融海嘯來最高。淨加碼商品與不動產比例則分別升至38%的紀錄來最高水平及19%的2006年來最高水平，淨加碼股票比例較上月略增2個百分點至6%，現金配置比重自前月的5.9%降至5.5%，而該行的牛熊指標在本月則降到2，顯示技術上的買進訊號。

就升息與通膨前景而言，經理人平均認為聯準會將在今年升息7.4次較上月的4.4次大幅增加，多數經理人預期此波升息將在2023年上半年結束，同時預期未來12個月通膨將趨於緩和的經理人也大幅增加至淨40%，顯示經理人對通膨將獲得控制具有信心。

就區域別而言，美股獲經理人淨加碼14%，為唯一獲淨加碼的區域，就產業別而言，醫療、能源、原物料與銀行最獲經理人看好，淨加碼比例分別為36%、26%、20%及15%，其中醫療股連續兩個月蟬連榜首，且本月較上月看好度再增加5個百分點，此外，淨67%經理人看好高股利股表現將優於低股利股，比例為2016/7來最高。而對於2022年最佳報酬機會的預期，最多經理人(43%)看好能源股，其次則為新興股市與美股。

在最大尾端風險方面，經濟衰退、鷹派央行與通膨分別為前三大風險，俄烏衝突則降為第四，而做多商品與油則蟬聯最擁擠交易第一名，其次則為放空美國公債及做多科技。對影響金融市場穩定的潛在風險評分，地緣政治風險雖仍居第一，但較上月略為緩和，而居於第二的貨幣政策風險與第三的景氣循環風險則是風險較上月增溫。

以上資料依據彭博資訊，四月份美銀美林經理人調查於4/1~4/7進行，共329位經理人管理9290億美元資產參與調查，292位經理人回應問題。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會展現鷹派態度以對抗高通膨，引發市場對美國公債殖利率曲線倒掛、預警經濟將衰退的恐慌。不過由於長債殖利率目前受聯準會量化寬鬆所壓抑，因此做為經濟衰退的預測能力已降低，預期短期內陷入經濟衰退的機率仍低。值此貨幣政策正常化、資金退潮的過渡期，建議投資人現階段核心部位首重策略靈活彈性的美國平衡型基金，穩健部位可搭配基礎建設或公用事業產業型基金，掌握該產業終端需求穩定、通膨轉嫁機制和受惠長線能源轉型政策商機，積極者可留意天然資源和黃金產業型基金操作機會，而受到聯準會緊縮及景氣放緩擔憂影響，科技股短線承壓，但歷經這波修正後評價面趨於合理，若後續企業財報能交出優於預期成績單有機會帶動反彈。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，在貨幣緊縮政策及俄烏戰爭的影響下，預期經濟成長可能朝長期趨勢進一步趨緩，然而目前並未看到經濟陷入衰退前的不均衡現象，評估短期內陷入經濟衰退的機率仍低，整體而言我們對風險性資產看法略轉趨審慎，但仍看好股優於債的投資機會，在不確定性高的前景下，彈性靈活配置仍是最重要的投資法則。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，全球朝淨零碳排放的過程中，預期每年全球將投入上兆美元至基礎建設投資當中，將大幅改變人們移動、使用能源或發電的方式，將為基礎建設產業帶來額外的成長動能。尤其俄烏戰爭突顯仰賴俄羅斯的能源供應已經不再是長期可行的政策，預期美歐國家未來將大量投資於氫能、再生能源資產。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，俄烏戰爭增加地緣政治風險，不確定性導致市場進一步波動，經理團隊對持有的高品質企業繼續產生收入和現金流量增長的能力持建設性看法，認為目前仍處於企業數位化轉型的開端並趁科技股修正期間尋找低接機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，美國公債殖利率上揚衝擊固定收益債券表現，然而波灣國家政府財政可受惠於油價上漲增加、收入強化其債信品質，具備防禦基因，預期波灣債市的防禦特性可再次被突顯，經理團隊已增持現金及短天期債，期於市場震盪時有逢低進場的空間，相較於廣泛的新興市場債利差大幅擴大，波灣債表現明顯勝出。