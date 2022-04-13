大銀微系統榮獲美商應用材料(AMAT)最佳供應商獎

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
圖中左起為上銀集團總裁卓永財、大銀董事長卓秀瑜、執行副總經理游凱勝。上銀集團提供
圖中左起為上銀集團總裁卓永財、大銀董事長卓秀瑜、執行副總經理游凱勝。上銀集團提供

大銀微系統（4576）今(13)日傳出好消息，全球半導體及面板設備龍頭大廠美商應用材料(AMAT)，最新發佈「2022年最佳供應商大獎(Best in Class Performance)」，全球僅15家廠商入選，而大銀就在其中。

Applied全球營運副總裁Gino Addiego博士說，獲得最佳供應商獎的15家公司，代表他們持續達到或超越Applied過去一年預期的業績表現，包括在品質、服務、生產時間、交期、成本及快速回應等多面向都有優秀表現，反映卓越的技術和運營績效。

大銀董事長卓秀瑜表示，此次獲獎，證明HIWIN多年來的努力和堅持是正確的，這也是對HIWIN長期以來的努力給予高度肯定。

卓秀瑜指出，美商應材是HIWIN非常重要的大客戶，夥伴關係長達13年。因應外在動盪的政治、經濟與環境變數，又要維持穩定的品質、服務與交期，這些都極具挑戰。

但大銀以專業水準、工作熱誠、職業道德為公司經營理念，只要允諾客戶，就會嚴格遵守，事先做好詳細規劃，並與客戶密切保持溝通，降低任何的不確定性，以達客戶滿意為依歸。

「十年鑄一劍！」上銀（2049）集團總裁卓永財說，新產品要上市能賺錢，需要先投資10年以上，因此他總是以「永遠超前20年」來做規劃與布局。

卓永財在25年前就已預見產業發展趨勢，對機械設備更高精度需求的時機以及整合服務的需求，因而於1997年成立大銀，專注於各式馬達及運動與控制技術的產品研發。

1999年接手韓國三星在莫斯科的實驗室，在產品與技術研發中，扮演重要角色；2009年接受美國應材的建議，收購其控制系統供應商以色列Mega Fabs，如今可提供奈米級定位平台驅動器技術。

此次獲得最佳供應商獎的奈米級定位平台產品及技術，是大銀的線馬及Mega Fabs的驅動器。卓永財說，目前全球前三大半導體設備製造商都是HIWIN的客戶，這也證明HIWIN的技術與產品，在全球產業中的領先地位。

卓永財 半導體 奈米

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