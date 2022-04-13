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生華科新冠口服藥機制獨特 實驗證實可抗Omicron變異株

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（13）日表示，國內新冠肺炎疫情近日進入爆發期，並且幾乎都是感染主流病毒株Omicron生華科所開發的新冠口服新藥，在國内權威教學醫院的教授團隊指導下，進行一項細胞試驗，發現利用生華科Silmitasertib(CX-4945)來抗Omicron變異病毒株，可抑制Omicron增殖活性高達近九成。

生華科表示，由於現行疫苗對Omicron保護力下降、多家國際大廠抗體藥物今年陸續被美國食品藥物管理局（FDA）撤銷EUA（緊急授權許可），因此生華科對此項實驗成果相當重視。

生華科表示，隨著本土確診人數爆增，生華科Silmitasertib對抗Omicron有效，將提供臨床使用重要參考，Silmitasertib亦可作為現行療法外擴大使用（恩慈療法）的一項藥物選擇，希望能協助政府抗疫，同時積極洽談合作開發機會，加入全球新冠口服藥物之列．

生華科抗新冠口服藥物Silmitasertib的獨特之處，在於針對宿主細胞蛋白CK2，直接抑制病毒進入細胞感染和複製，較不易受病毒變異影響，同時可降低發炎因子已經在中症患者展現療效、和縮短康復時間．除了Silmitasertib，生華科將再與同一個教學醫院實驗室，運用其更強效的新一代CK2抑制劑CX-8184，進行新冠病毒的廣效性試驗，期能開發出泛新冠病毒口服藥物問世，為終結疫情和全球人類健康帶來希望！

生華科

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