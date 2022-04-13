今年經濟成長預估下修至4.02% 朱澤民：痛苦指數將逾6%

美國升息、俄烏戰爭及大陸封城三變數持續衝擊全球經濟、推升通膨。行政院主計總處主計長朱澤民今（13）日預估今年經濟成長率4.02%，較2月的預測4.42%下修，且預估今年全年失業率約3.6%、今年CPI年增率約2.48%，亦即今年痛苦指數將逾6%。

立法院財政委員會今日邀請央行總裁楊金龍、朱澤民、財政部長蘇建榮、經濟部次長陳正祺等官員，進行「因應疫情再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備詢。

國民黨立委林德福詢問，今年經濟成長率是否會下修，能否「保4」？楊金龍答詢，各機構對台灣今年經濟成長率預測都有稍微下修，大約在3.8%，而央行理監事會3月中的預估為4.03%，目前認為還可以「保4」。

朱澤民答詢表示，目前主計總處的估計，還是在4.02%左右，與央行的預估差不多，至於未來，要看未來國際經濟的發展情況，央行的估計有其出發點，主計總處也充分尊重。

民進黨立委郭國文隨後詢及朱澤民，問其能否預估今年通膨率，以及痛苦指數會到多少？朱澤民首先表示，根據去年CPI年增率約為1.96%，加上去年失業率為3.95%，因此去年痛苦指數約為5.91%，

朱澤民接著表示，他個人預估今年全年失業率會到3.6%，今年全年CPI年增率，則大約會到2.48%。郭國文追問，所以今年痛苦指數，預估會超過6%？朱澤民回道「對！」

郭國文提醒，由於預期升息會繼續帶來壓力，盼能減輕人民負擔的預算都應編列。朱澤民表示，為因應通膨，3月起已加碼低收入戶補助，為因應持續升息，會適時調高各部會預算，而能有更多預算能夠補貼民眾，減輕大家負擔。

朱澤民隨後補充道，他也於答詢民進黨立委吳秉叡營養午餐議題時允諾，會和教育部、農委會商量，討論是否因應食材物價上漲，增加對地方政府的營養午餐補助。