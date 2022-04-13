不敵通膨 1-2月實質總薪資又見負成長

通膨又吃掉薪資增幅了。主計總處公布受僱員工人數及薪資調查，1、2月雖有年終獎金發放，但1-2月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4123 元，較上年同期增加2.69%，但剔除物價後，僅年增0.10%；1-2月總薪資7萬7621元，剔除物價因素後，實質總薪資7萬3227元，年減0.16%，仍屬負成長，是近兩年首見負成長。

由於各家廠商發放年終獎金時間不同，有些是1月，有些則是2月，與去年1-2月同期相較，全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4123元，較上年同期增加2.69%，總薪資為7萬7621元，增加2.42%。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年1~2月經常性薪資和總薪資表現，分別年增2.69%、2.42%，增幅都超過2%以上，表現其實算不錯，但是因為1、2月消費者物價指數（CPI）年增率高外，也由於1、2月非經常性薪資各業別受疫情影響表現各異，在剔除物價因素後，造成實質總薪資的負成長。

2月底全體受僱員工人數814.6萬人，因農曆年後轉職及臨時人員退離，較上月底減少2.3萬人、0.28%，其中批發及零售業減少六千人，製造業、營建工程業分別減少五千、四千人；若與上年同月底比較，也減少5千人或0.06%。

主計總處也整理各行各業發放年終獎金狀況，去年部分行業業績大爆發，業者年終獎金發放不手軟，若以中業別來看，海洋水運業7.27個月、62萬2627元最高，其次是金控業所屬的其他金融服務業7.09個月、平均43萬5749元居次，證券貨期貨及金融輔助業5.52個月、35萬4831元排名第三。