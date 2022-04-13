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法國專家籲：提前留意中芯國際被制裁對台灣半導體影響

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
法國外貿銀行亞太區首席經濟Alicia Garcia HERRERO。記者曾原信/攝影
法國外貿銀行亞太區首席經濟Alicia Garcia HERRERO。記者曾原信/攝影

法國外貿銀行亞太區首席經濟Alicia Garcia HERRERO今(13)日表示，台灣禁止半導體出口到俄羅斯，這個制裁算是蠻有效的。「我們現在就已經看到，這讓軍事設備生產延遲」。基本上晶片訂單延宕，晶片交貨就會更晚。

除了晶片不能出口，中國後續處理和組裝的部分也會受到影響。比方說大陸的SMIC中芯國際，有人就會好奇，如果SMIC一直出口半導體給俄羅斯，SMIC有些元件是跟韓國或台灣拿，這樣會不會間接受到制裁？

俄烏戰爭持續下去，很難說究竟誰會受到打擊，很可能是中國吧，因為成品實際上是由SMIC賣出去的。無論如何，「我認為這件事台灣也必須好好想一想」。

台灣金融研訓院今天下午舉行超現實-金融戰研討會，Alicia Garcia HERRERO透過越洋視訊指出，她認為對台灣以及台灣金融部門來說，關鍵問題會在於，俄烏戰爭到底會持續多久？在這場持久戰之中，還會發生什麼事？

她的感覺是，即使衝突升級期間，有傳出一些好轉的跡象，我實際上依然認為，這場戰爭的影響還會持續很久。她認為，現在不僅是普亭在為自己爭取時間，歐洲也在為自己爭取時間。

歐洲日前已經宣布，計畫要減少，並且在最後終止對俄羅斯能源的依賴，希望在2023年底，全面停止進口俄羅斯的能源。這份承諾，可說是非同小可。

她研判，美國一定會出手支援，這對美國來說完全有利可圖，美國上周在布魯塞爾，就對歐盟理事會做出承諾，會向歐盟擴大提供天然氣。

中國目前仍是台灣最大的貿易夥伴，台灣跟中國會繼續一邊處於戰爭關係，一邊處於戰略競爭關係，這會讓裡面所有人都變得非常麻煩，金融業也不例外。

他認為目前還需要擔心的事情，是次級制裁。因為衝突升級，次級制裁的機率越來越低，但目前還沒完全消失。

「所以我除了會盡量避免直接投資俄羅斯，也會盡量避免間接投資中國」，或者至少避免投資那些，可能繼續為俄羅斯提供柴火攻打烏克蘭的公司，例如那些跟軍事有關的國營企業，或民間部門。

「當然，我們也要非常注意半導體的動向。」Alicia Garcia HERRERO說。

俄羅斯 半導體 晶片

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