薪水真的被通膨吃掉了 1-2月實質總薪資負成長0.16%
主計總處今（13）日發布2022年2月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為43,889元，雖較上年同月增2.49%，但受物價高漲影響，在剔除物價因素後，我國1~2月實質經常性薪資為41,625元，年增率僅0.10%，實質總薪資為73,227，則年減0.16%，呈現近兩年首度負成長，顯見基本工資調升和廠商年度調薪的薪資成長，已被通膨吃掉。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，若觀察今年1~2月經常性薪資和總薪資表現，分別年增2.69%、2.42%，增幅都超過2%以上，表現其實算不錯，但除了因為1、2月消費者物價指數（CPI）年增率高外，也由於1、2月非經常性薪資各業別受疫情影響表現各異，在剔除物價因素後，造成實質總薪資的負成長。
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