薪水真的被通膨吃掉了 1-2月實質總薪資負成長0.16%

48年次的英玲（化名）今年2月申請的第一筆勞保老年年金近2萬7000元，3月底終於入帳，原本是件開心的事，朋友們也恭喜她有退休金可以領了，英玲卻向朋友大嘆「虧大了」。因為她最近家裡事情多，想說反正已經達到請領資格，晚申請也沒關係，應該可以補發，因此晚了5個月提出申請，詢問勞保局後，才發現老年給付沒有補發規定，一律從申請日開始發給，等於少領13餘萬元，她抱怨「規定太不合理了」。但英玲的「損失」其實沒有她想像的多...

2022-04-13 14:10