物價上漲＋失業率 主計長：今年「痛苦指數」恐破6%

受到俄烏戰爭等影響，國內通膨壓力持續，行政院主計總處主計長朱澤民今天表示，今年我國經濟成長率估計約4.02%左右，但痛苦指數(物價指數+失業率總和)預估可能突破6%。

朱澤民今天赴立法院財政委員會進行「因應疫情再起各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」專題報告並備詢。民進黨立委郭國文質詢時指出，政府不能「報喜不報憂」，除經濟成長的預估外，也應該公布今年預測的痛苦指數，讓民眾能有心理準備。

朱澤民表示，去年消費者物價指數(CPI)年增率為1.96%，加上去年失業率為3.95%，因此去年的痛苦指數約為5.94%；今年的全年失業率約落在3.6%左右，而今年的CPI約會落在2.48%，換言之，今年的痛苦指數會突破6%。

對於國內物價狀況，民進黨立委吳秉叡提到，3月CPI年增3.27%，創9年半新高，這波俄烏戰爭影響下，油價、疫情隱憂再起，即便軍公教薪資上調，是否會因通膨導致「螺旋上漲」狀況。

朱澤民強調，1970、80年代因財政支出過大，引發石油危機，導致當時物價持續上漲，但最近20年全球化、自動化、電子商務興起，廠商生產成本降低、獲利也增加，物價上漲對薪資推升的「螺旋上漲」力量，並非想像中嚴重。

國民黨立委賴士葆提到，3月美國CPI已破8.5%，雖然國內CPI為3.27%，但消費者對物價感受度更高，對於漲價幅度感受甚至超過10%至20％，並引用總統蔡英文曾說過的「數字是冷的，老百姓實質感受才是真的」，提醒政府官員應注意物價問題。

央行總裁楊金龍則回應，據他所掌握之情形，4月份物價指數仍可能維持3％左右，且個別的物價上漲10至20％為「通常都有的狀況」。

朱澤民補充，因應通膨問題，3月分也已啟動低收入戶補助，接下來也會為了因應持續升息的狀況，適時的調高各部會預算，讓各部會有更多預算能夠補貼民眾，減輕大家的負擔；他也允諾，會跟教育部商量，是否因應食材上漲，增加對地方的營養午餐補助。