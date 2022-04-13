翻轉了！去年中科及南科營業額首度衝破兆元

主計總處發布國情統計，民國110年三大科學園區營業額3兆7181億元，較109年增加22.8%；三大科學園區仍以竹科營業額1兆5880億元居首，但南科及中科營業額也首度突破兆元。

主計總處表示，依據科技部統計，110年三大科學園區營業額3兆7181億元，較109年增加22.8%；就產業別觀察，占比最大的積體電路產業（約73%)年增%，主因 AIoT、遠距、5G及高性能運算等應用崛起，對半導體高階產品需求擴增；光電產業占比約15.9%，在宅經濟及 Mini LED 技術商用化帶動下，廠商持續開發高值化面板，年增23.8%；電腦及週邊產業(占比4.4%))隨全球通訊進入5G世代，加以疫情推升遠距相關設備採購需求，年增13.6%；精密機械亦年增18.7%。

依園區別分，以竹科營業額1兆5880億元（占42.7%)居首，年增27.7%；南科及中科營業額首度突破兆元，達1兆949億元(占29.4%) 及1 兆352億元(占27.8%)，分別年增29.2％及10.6%。

科技部統計，110年底新竹、中部與南部三大科學園區(以下簡稱竹科、中科及南科)已入區登記廠商919家，較109年底增34家(增加3.8%))，其中以竹科548家最多，增16家，南科及中科分別為220家及151家，各增15家及3家；110年底三大科學園區從業員工共計 30.2萬人，較109年底增13485人(增幅4.7%)，其中以竹科16.5萬人(占比54.6％)最多，較109年底增8395人(增5.4%)，另南科及中科分別為8.4萬人及5.3萬人，分別增4029人(增5.0%)及1061人(增2.0%)。