央行外匯存底配置 美元占逾七成、兩貨幣比例低

俄羅斯入侵烏克蘭，遭到國際聯手制裁，此事彰顯美元的國際地位依舊一枝獨秀、要替代美元的貨幣還是非常困難。中央銀行總裁楊金龍今（13）日赴立法院報告，立委賴士葆關注，因應俄烏戰爭，台灣外匯存底近期是否進行調整、有沒有多買一點美元，楊金龍回應，「台灣持有的美債比例一直最高，超過七成以上。」

俄烏開戰、美元強漲，立委賴士葆關注，央行逼近5,500億美元的外匯存底是否進行動態調整，楊金龍強調，對於國際市場動態，央行都會密切關注，且匯率本身波動時，外匯存底配置就會隨之變動。

賴士葆追問，最近美元有沒有多買一點？楊金龍回應，「台灣美債 一直比例是最高、達七成以上」，至於歐元是否有兩成，楊金龍搖了搖頭說，「歐元都是負利率、日圓也是一樣」，顯示央行並未增持這兩個貨幣，至於人民幣，楊金龍說，「人民幣的利率稍微高一點」。

俄烏交戰也促使國際金價大漲，對於央行是否增持黃金，楊金龍表示，「目前為止，央行對黃金的政策是不買也不賣。」

美國鷹派升息、熱錢大舉匯出，央行為維持匯市秩序進場拋匯阻貶，3月外匯存底金額為5,487.7億美元，月減12.24億美元，終結連七漲。

央行外匯局局長蔡烱民日前指出，3月外匯存底變動因素有三，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，及央行為維持外匯市場秩序進場調節（拋匯阻貶）。