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2月底全體銀行放款餘額增8.5% 對製造業占比最大

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處國情統計通報指出，根據央行資料顯示，今年2月底全體銀行放款餘額為31.8兆元，較去年同月底增2兆5,054億元，增8.5%。

就借戶部門別觀察，以對個人及其他放款餘額增1兆2,723億元，增幅8.7%最多，對民營企業放款增9,480億元，增幅7.4%居次，對政府及公營事業放款亦增2,851億元，增幅15.6%。

若就用途別觀察，增額主要為各部門購置不動產與週轉金，分別增1兆2,835億元，增幅9.6%及1兆1,521億元，增幅7.9%。

此外，主計總處指出，對不動產業放款增額仍是居冠。依央行資料顯示，公民營企業借戶行業別觀察，今年2月底對不動產業放款較上年同月底增3,174億元最多，增幅12.4%；對製造業放款餘額占比最大，放款增額2,420億元居次，增幅4.6%；再其次為批發零售業，增1,783億元，增幅度10.6%。

主計總處表示，製造業又以電腦、電子產品及光學製品業放款餘額增最多，若就製造業中業別觀察，今年2月底對電子零組件業放款餘額最高，占製造業的20.1%，惟年減7.9%；對電腦、電子產品及光學製品業放款餘額則較去年同月底增679億元，增幅9.6%，增額最大；其他放款較多業別包括金屬製品業與基本金屬業等，分別增11.6%及9.6%。

製造業 央行

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