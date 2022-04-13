快訊

新台幣匯率恐貶至30元、助長通膨？ 楊金龍詳盡說分明

中年女性更需留意髖關節問題 專家教3動作自我檢測

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「能源效率第一級！」廣告不實 公平會罰10萬元

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

傑聖企業社於Yahoo!拍賣網站銷售「【台灣三洋SANLUX】11公升微電腦除濕機，SDH-1141MA」商品，廣告宣稱「能源效率第一級！」、「效率分級：第一級」等語，公平會調查發現，指該商品後來已經變更登錄能源效率，卻未更改用詞，涉及廣告不實，開罰10萬元，

公平會表示，即將面臨夏日用電高峰期，多數民眾擔心在萬物齊漲的時刻，連電費也可能跟漲，因此，民眾在選購家電商品時能否節電將是重要的考量因素，而其中「能源效率等級標示」即是判斷省電效率高低的關鍵參考依據。

公平會指出，傑聖企業社於Yahoo!拍賣網站銷售「【台灣三洋SANLUX】11公升微電腦除濕機，SDH-1141MA」商品，於107年4月10日至110年9月29日間廣告宣稱「能源效率第一級！」、「效率分級：第一級」等語，給人該商品獲能源局核准登錄為能源效率分級第1級，是同品項中最佳能源效率等級之印象，然依能源局表示，該商品已於106年11月28日變更登錄為能源效率第4級，因此傑聖企業社的廣告用詞足使消費者產生該商品較其他相仿規格之除濕機更具減少能源消耗效用之認知，違反公平交易法第21條第1項規定，公平會第1594次委員會議通過，處10萬元罰鍰。

公平會呼籲，能源效率等級依據耗能分為1-5 級，級數越小、耗能越少、越省電，但可能隨著分級基準改變而影響所屬等級，建議民眾購買家電商品前，可先至經濟部能源效率分級標示管理系統網站(https://ranking.energylabel.org.tw/)查證，確認廣告宣稱之節能效率等級的真實性；相關業者登載廣告時，更應確保廣告內容的真實、正確及完整性，以免觸法。

廣告不實 公平會

延伸閱讀

當暗戀已成往事還能當朋友嗎？《社內相親》金世正的「不失禮回答」 完全教科書等級

上海1500萬市民仍遭封控 僅480萬人微解封

口腔癌患者吞嚥說話困難 語言治療、營養諮詢可改善

臭氧濃度高！明天台灣頭尾空品差 北部高屏「亮橘燈」

相關新聞

央行是否緊跟美國升息？ 楊金龍明確說「不會」

美國聯準會(Fed)進入升息循環，市場預計今年美國將升息6次，台灣央行3月也跟進升息1碼，對於台灣今年升息是否有必要緊跟...

2050綠電占七成 氫能、太陽能、風電搶食四兆大餅？

萬寶投顧陳子榕指出，國際經濟局勢混亂加上疫情戰爭，台股跌破17,000點重要關卡，週二指數收16,990點，下跌57點，成交量2,741億元

2月底全體銀行放款餘額增8.5% 對製造業占比最大

主計總處國情統計通報指出，根據央行資料顯示，今年2月底全體銀行放款餘額為31.8兆元，較去年同月底增2兆5,054億元，...

「能源效率第一級！」廣告不實 公平會罰10萬元

傑聖企業社於Yahoo!拍賣網站銷售「【台灣三洋SANLUX】11公升微電腦除濕機，SDH-1141MA」商品，廣告宣稱...

餐飲業全面復甦再落空 拚今年重返榮耀 連王品也沒把握

近來本土疫情再度升溫，使得餐飲業的營運又出現變數。漢來美食主管表示，旗下自助餐品牌漢來海港，從在SOGO敦化店開幕以來，數年的時間，每天、每個餐期都要排隊，但近期來客數又近乎腰斬；另有業者說，4月5日收假後，確診案例200例，當天業績就跌了近4成。

勞動部全面開放 雇主線上申辦聘僱外籍營造工案件

勞動部表示，為進一步提供營造業雇主更便捷的聘僱外籍營造工申辦管道，自即日起，全面開放雇主聘僱外國人從事營造工作之申請案件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。