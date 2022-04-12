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央行總裁楊金龍明示 我國貨幣政策將朝向緊縮

聯合報 / 記者巫其倫／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍明將赴立法院財政委員會備詢。記者陳正興／攝影
中央銀行總裁楊金龍明將赴立法院財政委員會備詢。記者陳正興／攝影

全球進入升息循環，市場預期央行升息步伐將加快、幅度加大。央行發布書面報告指出，主要經濟體啟動升息，我國貨幣政策原則上將朝向緊縮，並呼籲中小企業預先做好財務規劃。學者則分析，央行此言意味「寬鬆時代結束了」。

央行總裁楊金龍明赴立院財委會進行專題報告並備詢。央行提交書面的報告指出，俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅持續居高，央行貨幣政策原則上將朝向緊縮，抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定；未來也會密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢等影響，適時採行妥適貨幣政策。

央行也指出，考量到四大因素，第一，物價持續居高，央行採取緊縮性貨幣政策；第二，疫苗接種率提高預期疫情對經濟衝擊有限；第三，產業受疫情影響持續復甦；第四，國內資金充裕，因此，中小企業融通方案在六月底退場時程仍維持不變，也呼籲中小企業預先做好財務規劃。

值得注意的是，在聯準會鷹派升息下，熱錢加速匯出，近期台幣已明顯貶值，外匯分析師張耕綸則指出，美元指數已突破一百，台幣未來在廿九元至廿九點六元之間盤整將成為「新常態」，但央行會在意台幣貶值過快，短期不會輕易放手，台幣將維持緩貶格局，快速貶破卅元大關的機率很低，台幣最快要到年底才可能重現「卅元字頭」價位。

央行 貨幣政策 楊金龍

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