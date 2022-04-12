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房價回跌遙遙無期？Q1營造工程物價指數漲幅飆二位數

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

隨著建造成本居高不下、工資續漲，房價要降的可能性低。根據主計總處今（11）日發布的國情統計通報顯示，3月營造工程物價指數上漲11.36%，連續二個月都呈現雙位數漲勢，首季平均漲10.21%。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，去年第1季基期相對較低，可能也有影響。

主計總處指出，近年國內工程量體大幅成長，推升國內營建勞務及材料需求，且受疫情影響缺工嚴重，加上國際相關材料價格上揚，2021年以來營造工程物價指數漲勢顯著，自去年5月起，較2020年同月漲幅均超過二位數，去年7月飆升至13.71%。

主計總處表示，今年續因俄烏戰事拉升原油等能源及大宗資材價格，使得指數續揚，1月漲 9.24%，2月及3月續漲10.03%及11.36%，1~3月平均漲10.21%。

此外，就今年第1季平均營造工程材料及勞務二大類指數觀察，主計總處指出，材料類指數較去年同季漲12.41%，其中權重最大，占比19.50%的金屬製品漲17.35%，主因國際廢鋼價格續揚，致鋼筋及型鋼分別上漲17.90%及11.88%。機電設備類漲15.25%，主因國際銅價走高，帶動電線電纜上漲25.10%，加以配電盤漲21.85%所致。另，水泥成本上揚亦帶動預拌混凝土漲7.83%，致水泥及其製品類上漲8.20%。

勞務類則上漲6.52%，其中工資類漲6.14%，主因建廠需求孔急，勞力短缺所致。機具設備租金類亦因油料及操作手工資雙漲，上漲7.30%。

物價 疫情

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