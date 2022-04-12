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影／中油新董事長、總經理就任 朝減碳等目標轉型

攝影中心 / 記者余承翰／台北即時報導
台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，新任董事長李順欽表示，未來配合政府推動2050淨零碳排目標，以「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大方向全面規畫轉型，使中油蛻變成為「帶動台灣永續發展的新動能」。記者余承翰／攝影
台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，新任董事長李順欽表示，未來配合政府推動2050淨零碳排目標，以「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大方向全面規畫轉型，使中油蛻變成為「帶動台灣永續發展的新動能」。記者余承翰／攝影

台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花監交下，由原總經理兼代董事長李順欽真除為董事長，原副總經理方振仁升任總經理。王美花指出，中油煉製事業在未來10、20年會有相當大改變，經濟部目前也跟中油討論未來加油站轉型、電動車等加油站多元服務。新任董事長李順欽表示，未來配合政府推動2050淨零碳排目標，以「優油」、「減碳」及「潔淨能源」三大方向全面規畫轉型，使中油蛻變成為「帶動台灣永續發展的新動能」。

台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花（左三）監交下，由原總經理兼代董事長李順欽（左二）真除為董事長，原副總經理方振仁（右）升任總經理。記者余承翰／攝影
台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花（左三）監交下，由原總經理兼代董事長李順欽（左二）真除為董事長，原副總經理方振仁（右）升任總經理。記者余承翰／攝影
台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花（中）監交下，由原總經理兼代董事長李順欽（左）真除為董事長，原副總經理方振仁（右）升任總經理。記者余承翰／攝影
台灣中油今天舉辦董事長暨總經理布達典禮，在經濟部長王美花（中）監交下，由原總經理兼代董事長李順欽（左）真除為董事長，原副總經理方振仁（右）升任總經理。記者余承翰／攝影

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