快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

運用金融科技管控風險 合庫「CRIS」守護資產品質利器

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

合庫金控（5880）自董事長雷仲達上任以來，不遺餘力將創新理念深植在企業文化中，舉辦「策勵營」活動，給予員工落實創意的舞台，針對業務發展創新與前瞻性變革，或產品與服務設計及行銷與營運模式，提供建議方案，每件優秀提案皆為合庫帶來正面效益。其中合庫銀行「信用風險暴險整合系統CRIS，Credit Risk Integrated System」即是策勵營的優秀提案之一，該系統成為守護合庫資產品質的新利器，並獲得經濟部智慧財產局新型專利證書的認證與肯定。

合庫CRIS運用金融科技管控風險，整合行內跨系統的155個資料源，從同一客戶或集團角度出發，建立客戶信用風險視圖，涵蓋授信、投資、存拆放銀行同業及衍生性金融商品等交易部位完整暴險資訊，每日及時更新客戶風險變化，作為第一線業務人員及總行管理人員檢視授信對象或交易對手信用風險之最佳管理工具。

合庫CRIS透過探鑽機制、圖形化報表展示功能，於同一平台上呈現客戶信用風險視圖，俾利使用者快速取得關注資訊，例如查詢大型企業集團時，可查知集團企業之組成名單並下鑽至該集團個別企業的帳戶明細，減少人員蒐集彙整與檢視資料的時間，提升作業效率。

此外，CRIS明確定義可量化之風險標準，建立多態樣之監控指標，設有「信用預警客戶資料庫」，累積逾期、退票、債務協商等量化資訊，以及財務惡化、媒體負面消息等質化事件，作為風險衡量之輔助參考。

合庫CRIS自110年起上線以來，因風險資訊整合，信用風險評估作業時間縮短10%，減省紙張列印，年碳排減少4,435公斤，中小企業高風險客戶數較前（109）年減少1%，有效降低成本與管控資產品質，系統應用績效良好。

面對市場挑戰，合庫將以使用者操作CRIS與業務運用的經驗回饋，持續不斷進化風險管理應用層面，發展更多與業務連結運用之可能，成為守護銀行與健全經營體質的利器，在獲利與風險上取得平衡，創造雙贏。

合庫金

延伸閱讀

研訓院調查：升息效應 銀行業擁抱美元資產、高息股

合庫推「家庭福利信託X長照金融管家」創新服務

謝金河：投資合庫金 報酬率比台積電還好

春季聯賽／高苑科大中止5連敗 台啤4連勝

相關新聞

【專家之眼】美國智庫指控長榮 兩岸商貿陷入空前危機

於拜登總統就職後，旋即由白宮陸續發布數道行政命令，目標在鎖定中國大陸於全球的企業經營與金融參與，會否成為延伸軍事影響的外...

【專家之眼】美國禽流感會死人 不可放寬美雞檢疫標準

國內雞肉短缺，竟傳出農委會打算修改對美國傳染性禽流感疫區的雞肉管制。為了解決短期的雞肉短缺問題，竟在毫無科學根據下，欲恣...

台積電3奈米量產時程曝光 今年8月首度南北同時投片

在晶圓代工三強爭霸中，台積電和三星在3奈米爭戰，始終吸引全球半導體產業的目光。據調查，一度因開發時程延誤，導致蘋果新一代處理器今年仍採用5奈米加強版N4P的台積電3奈米，近期獲得重大突破。台積電決定今年率先以第二版3奈米製程N3B，今年8月於今年南北兩地，即新竹12廠研發中心第八期工廠及南科18廠P5廠同步投片，正式以鰭式場效電晶體（FinFET）架構，對決三星的環繞閘極（GAA）製程。...

碳費徵收 拚2024年上路

為達2050淨零排放，環保署長張子敬昨（11）日表示，《溫室氣體減量及管理法》修法希望在4月底送到立法院，力拚今年完成修...

碳費這筆錢怎麼分配 引發關注

碳費費率尚未拍板，然而對於未來這筆錢如何分配，要分配多少比率給地方政府，要補助多少給產業，已引發關注。環保署長張子敬昨（...

碳費徵收 林伯豐：政府應帶頭做起

政府規劃2024年起開始徵收碳費，工商協進會理事長林伯豐昨（11）日表示，為了落實淨零排放，原則上支持碳費徵收，但是政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。