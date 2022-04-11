廣州疫情加劇 經濟部：台商提前因應 衝擊將較上海小

中國大陸疫情持續升溫，除了上海市已經進入封城，廣州也實施於今（11）日實施「封控管制」，被認為是封城的前奏曲。經濟部表示，因廣州日前已出現管制加嚴情形，台商均有提前因應，因此衝擊比較上海小。

上海原訂5日解封，但卻因疫情未降溫而持續延長，須等到進一步篩檢結果才會決定疫情管制是否調整；崑山則預計將在明（12）日解封；廣州則即日起落實分區人流管制，即日起非必要不離城市，想出城都要持48小時內的陰性證明。

對於位於大陸台商狀況，經濟部投資處回應，目前台商回報仍然是生產動能因為封城面臨停頓，物流則因為港口、機場減班及疫情管制而面臨堵塞，目前並未收到有台商提出急難救助需求，而廣州台商早已有準備，衝擊將會較上海來得小。

對於廠商如何解決產產能問題，投資處說，許多大企業在美中貿易戰後就已分散生產基地到東協國家及東歐，因此可以調配各地產能來補足大陸產能下滑情形。但投資處也坦言，中小廠商或是沒有能力全球布局的廠商這次影響就比較大。

工業局則表示，目前大陸地區疫情升溫地區分別為上海、崑山及廣州，當地廠商須配合疫情管制做產能調配，包括採取封閉式生產及輪休減產，因此產能雖然有受到些許影響，但並未有太大挫折；供應鏈則因為機場跟商港減班而面臨堵塞。

工業局細部說明，上海資通信廠商反映，因上海廠營運量不大，因此可交由其他地區支援產能；半導體業者則產能則未受影響，只是在配送上有些許狀況，但不影響到台灣訂單。

崑山則主要是面板、印刷電路板及電子代工業者，目前都有採取封閉式生產分區分流，產商則反映產能未受影響；廣州據當地台商最新訊息，也表示暫時未受到影響。

然而，大陸許多省市，包括浙江杭州、廣東廣州、陝西西安等多地為防堵疫情而封閉境內的高速公路，估計影響到大陸三分之四的貨運量及成千上萬的物流業者卡在高速公路上，恐加劇台廠供應鏈堵塞。