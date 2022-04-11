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環球晶徐秀蘭：海外新廠選址考慮三要件

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭表示，矽晶圓目前供需仍處於健康狀態。本報資料照片
環球晶董事長徐秀蘭表示，矽晶圓目前供需仍處於健康狀態。本報資料照片

環球晶（6488）董事長徐秀蘭今日參加櫃買中心法說會表示，環球晶海外設立新廠進度：設計產能規劃都在進行中，選址已經濃縮到少數幾個地點，主要考慮包括客戶需求所在地區、製造成本、各國政策支持等三要素，但目前尚未決定。

這是徐秀蘭針對稍早環球晶收購德國矽晶圓大廠世創破局後，提出將斥資1000億元在歐洲 、亞洲及美國自建新廠，且首先啟動在義大利興建新廠的投資計畫，透過義大利子公司MEMC SPA既有廠房將新配置12吋生產線，並將成為義大利第一座12吋晶圓廠

環球晶並表示，這項新建12吋矽晶圓廠投資方案，深獲歐洲客戶支持與肯定，將在獲得歐洲/義大利微電子投資相關的政府補助後開始實施，有望在2023年下半年開出產能。

針對法人今日關注新廠進度，徐秀蘭表示，義大利新廠設計產能規劃都在進行中，選址已經濃縮到少數幾個地點，主要條件包括客戶需求所在地區、製造成本、各國政策支持等，目前尚未決定，不過交期較長的設備已經下訂單，但暫不透露產能規畫。

法人則進一步關切各矽晶圓廠相繼擴建，是否會升高供過於求風險？徐秀蘭則表示，目前看不到產能過剩的問題。她強調說，現在看來是供需平衡，接下來的市況會很健康，因為不同領域的需求持續成長，各大廠的擴充計畫都是非常理性。

不過因環球晶當初為了收購世創，已買進13.67%持股，徐秀蘭表示，未來財報每季要評價，會受到世創股價波動影響，俄烏政爭對歐股的影響大，世創第1季跌幅不小，會對環球晶造成非現金性的影響。她並指出，目前世創股價被低估，現在不是處理股票的好時間點，持續領很好的股利，等到股價回到正常狀態再做處理。

義大利 晶圓廠 環球晶

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