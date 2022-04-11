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台商赴美投資電動車 資誠：設點應多方考量

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

美國拜登政府設定2030年電動車新車銷售占比提升至50%，掀起台灣電動車供應鏈赴美投資熱潮。資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人今（11）日表示，台商赴美投資設點，不能只考量州所得稅率，也應包含自然資源、客戶所在地及產業聚落，如水力發電、風力發電、太陽能發電等，都會影響台商落地營運，這些要素都應是設點的重要考量。

蘇宥人日前受邀參加美國在台協會(AIT)商務組與經濟部國際貿易局舉辦之「台灣電動車供應鏈赴美投資研討會」，針對台商投資美國常用之稅務架構進行分析。

蘇宥人表示，台商赴美設廠初期因資源匱乏，經常需要外派台灣員工赴美支援美國工廠作業，除員工個人所得稅及是否具有合法工作身分外，應特別留意是否造成台灣公司在美國之稅務風險。

至於美國再生能源的投資環境，蘇宥人在「美台TTIC再生能源、儲能投資及貿易合作研討會」中，也特別介紹台商投資美國常用的稅務架構、美國再生能源投資設點考量、針對再生能源產業可運用的租稅優惠，亦說明台商赴美投資營運初期跨境人才調派可能面臨之稅務及簽證議題；在投資設點方面也應多方考量。

蘇宥人指出，美國市場在後疫情時代的經濟復甦能量及高科技發展動能，加上拜登政府強調「美國製造」推動全球供應鏈重組，強化台商布局美國供應鏈的動機，以及增加對美投資，建議台商可以透過美國商務部及AIT的資源，更了解各產業供應鏈在全美各地的投資環境、並直接於州政府經濟發展單位接洽投資或稅務優惠事宜。

為吸引欲拓展美國市場之外國廠商，美國商務部將於2022年6月26日至6月29日舉辦「選擇美國投資高峰會」(SelectUSA Summit)，由美國商務部代表及全美50州經濟發展局代表介紹投資環境、產業趨勢及最新投資機會等主題，並能與全球各產業代表接觸洽談合作計會；除了在National Harbor, Maryland(靠近華盛頓特區)的主要會場外，AIT亦會針對台灣電動車產業、再生能源及半導體產業安排專屬附加行程。

美國商務部 台商

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