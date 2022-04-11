聽新聞
test
0:00 / 0:00
碳費何時開始收？ 張子敬：預計2024年
外界關注碳費徵收時間表，環保署長張子敬今（11）日表示，預計《溫室氣體減量及管理法》修法能在4月底送到立法院，希望今年完成立法，並在明年完成子法建立，預計後年也就是2024年，國內開始徵收碳費。
張子敬今日接受震傳媒網路節目《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪，提到企業界普遍關心的碳費徵收時程，張子敬指出，歐盟預計 2026年開始實施碳邊境調整機制（CBAM，俗稱碳關稅），台灣徵收碳費的時程，一定必須在那之前建立制度，才能與歐盟談判。
張子敬表示，目前溫管法已送到行政院，預計4月底送立院審查，立委都很關注也很支持，預計今年完成立法後，明年進行子法制度的建立，完成後，預計2024年或2025年開始徵收碳費。
張子敬表示，現行針對碳費規畫差別費率，並由大到小、由大帶小，不過確切徵收時間、費率，還必須考慮民生、物價、通膨等因素，也必須達到有效減碳，不是單純每噸收100元、200元、300元的問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言