商研院首創開班 女力領導也跟上ESG浪潮

商研院辦理女力領導班，首度將最新趨勢ESG與CSR概念融入領導培訓，充分發揮女性領導者在企業推動永續發展的關鍵軟實力，分別由台東縣工商發展投資策進會及南臺科技大學商管學院協辦，針對近百家女性企業領導者就女老闆的永續力、領導力、品牌力與溝通力進行互動式培訓。

商研院副院長張皇珍表示，在當今時代，女力儼然是一股堅強的力量，因女性具備細心與堅韌的特質，得以完成艱鉅挑戰，期盼本次女力領導班促使女性企業主有所連結互動，強化女性自身優勢並優化職場能力，課程規劃亦結合ESG及CSR議題，帶給企業新思維與新觀念。

同時，張皇珍也透露，今年商研院將成立亞太ESG聯盟，預計於台南辦理ESG永續發展規劃師課程，期盼協助企業就既有能量、願景與目標等方向，找到合適的著力點進行發揮，藉此強化企業競爭力。

張皇珍並指出，女性領導者所具備的穩定人心特質，似乎讓企業在疫情衝擊下，有了多一份的韌性，根據經濟部統計處資料，即使在疫情衝擊下，我國中小企業女性負責人家數逐年成長，2021年達到56萬家827家，較2020年成長3.2%，尤其在教育、住宿、餐飲業等，另根據統計處分析近十年資料，由女性擔任企業主的銷售額年增幅普遍優於整體中小企業，顯見女性企業主經營績效較佳，在不確定的局勢中，女性已逐漸嶄露溫暖又堅毅的光芒。

台東縣工商發展投資策進會楊珍琪總幹事表示，女性通常同時扮演女兒、妻子、媽媽等多重角色，更是家庭及企業中強而有力的後盾，襯托出女性堅毅的特質；南臺科大商管學院院長張瑞星則提到，女性企業主在社會發展中具有多重連結與互動，期盼透過課程協助女性發揮個人特質，強化職場能量。

台南場女力班特別邀請連鎖美容產業代表-龍達化粧品有限公司執行長陳艿葳針對女力品牌學進行分享，陳艿葳指出，隨女性社會地位逐漸提高，「她經濟」成為特有的經濟現象，尤其在接下來面對ESG趨勢，企業應思考如何達到創新與創意，做出有溫度的品牌價值，透過「心行銷」塑造觸動人心的故事，藉此建立顧客忠誠度，將品牌形象發揚光大。