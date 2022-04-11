防疫隔離假雇主不給薪 確診可改請病假領半薪

這波Omicron病毒傳播速度快，確診數及被匡列居家隔離人數急劇攀升，任何人都很可能受隔離。勞動部表示，若勞工遭居家隔離，可請防疫隔離假，雇主必須給假但可不給薪。若勞工在居隔期間發病，自發病日起可改請病假領半薪，或是請特休假領全薪。

目前規定居家隔離為10天，因這波疫情多為輕病，勞工隔離與治療都會在家完成，因此這10天隔離會因情況而不同處理。

舉例來說，A勞工遭要求居家隔離，可請防疫隔離假，雇主可不給薪；而雇主不給薪的話，A勞工隔離期間的工作日可請領每日千元的防疫補償。假設A勞工於隔離第4天發病確診，自當天起可改請病假、領半薪，或者改請特休假、領全薪。

換言之，假設A勞工居家隔離前後共12天才治療完成，其前三天請不支薪的防疫隔離假，第4起自第11天止可請病假或特休假。

勞工受隔離，雇主原則上可不給薪，但勞動部強調，若勞工染疫是可歸責於雇主，例如雇主可預見派員工出差後，員工將會遭隔離，卻仍要派員工出差，或者因執行勤務而受隔離，勞工10天居家隔離，雇主就要給薪。

勞動部表示，除了勞工受隔離外，勞工為照顧生活不能自理的受隔離者，如兒童而請假，亦可請防疫隔離假。

勞動部強調，勞工請防疫隔離假，雇主必須給假，而且不能視為曠職，不能強迫勞工以事假或其他假別處理，不能扣發全勤獎金、解僱或予以不利之處分。違者將處新台幣5至100萬元罰鍰。