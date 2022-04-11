「不加班不看臉色月入15萬？」上班族的轉職挑戰

有網友在社群平台宣告準備轉職，以「不加班不看臉色月入15萬？」當作目標，為了朝財富自由的夢想前進，擺脫朝九晚五的上班族身分，網友不但列出可以月入15萬的「夢幻職務」，還逐項分析不同職務的優勢，做為未來的轉職參考。究竟上班族轉職最在意的條件有哪些，在轉職過程中又遇過哪些挑戰呢？根據1111人力銀行的調查，上班族轉職前五大推力包括有，追求更好的薪資54.6%，自評轉職5.2次能覓職場春天。

勞動部調查發現，台灣的勞工預計的退休年齡為61.3歲，可以預期的工作年資超過30年，為了在職場上更上一層樓，「轉職」早已是上班族在職業生涯中必然會面對的課題，然而對於上班族來說，哪些因素會成為轉職推力，促使上班族轉換跑道呢？根據1111人力銀行的調查，影響上班族轉職前五大推力包括有，追求更好的薪資54.6%、職業倦怠28.3%、工作壓力大23.45％、工時太長22.6%、與同事/主管不睦20.5%。

進一步詢問上班族在選擇新工作時會考慮哪些條件？有超過8成2的上班族最重視薪資待遇，其次在意的條件，包括工作內容與性質64.5%、工作時間52.4%以及員工福利48.9%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，台灣的中小企業平均壽命只有13年，和上班族超過30年的職業生涯相比落差非常的大，「轉職」是上班族在投入職場後，必須關注的議題，以此次調查的上班族來觀察，平均年齡40歲，跳槽次數已經達到4.5次，可以看出上班族早已擺脫要守著一份工作退休的想法，反而是依據職業生涯的目標、興趣不斷調整職務，調查中多數上班族轉職是為了在職場上追求更好的薪資，以及改變倦怠、壓力、工時、人際等困境。

調查也發現，上班族透過轉職最多可以讓薪資提升8,333元，一旦上班族動念離職，23.4%的上班族再多錢也留不住，另外76.6%的上班族，則願意為7,519元留在原職。

但要如何漂亮轉身？何啟聖表示，轉職前的三不一要的準則，可以提供給上班族參考，1.不斷成長、2.不拘泥現職、3.不因人設事，最重要的則是找到自身亮點。其中不斷成長，代表的是在每一個職務上都要不斷學習，精進自身的能力，才能累積更進一步的本錢，無論是在企業內部晉升或是選擇轉職都要有實力做為基礎，即使現職令人滿意，也不要停留在舒適圈忘了探索更多可能，更要借重每一段職場經歷，創造自身亮點，這些都能成為未來在職場上站穩腳步的基石。