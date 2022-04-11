轉職停看聽／如何漂亮轉身？應注意「三不一要」準則

為追求更好的薪資待遇，「轉職」成為職場的新顯學。但要如何漂亮轉身？1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，轉職前應注意三不一要的準則，1.不斷成長、2.不拘泥現職、3.不因人設事，最重要的則是找到自身亮點。

其中不斷成長，代表的是在每一個職務上都要不斷學習，精進自身的能力，才能累積更進一步的本錢，無論是在企業內部晉升或是選擇轉職都要有實力做為基礎，即使現職令人滿意，也不要停留在舒適圈忘了探索更多可能，更要借重每一段職場經歷，創造自身亮點，這些都能成為未來在職場上站穩腳步的基石。

此外，何啟聖也提醒，上班族轉職切記把握好聚好散的原則，許多企業人資在進用人才之前，都會向前公司徵詢求職者過往的評價作為參考，能在前公司留下友善、敬業的好評，可以讓未來的職涯贏在起跑點。再者，職場上需要的職能相當多元，多一份人脈就多一條路，即使身處不同產業，在產業快速輪動、整併的趨勢下，具備跨界合作的能力，也能為職涯加分。

何啟聖表示，台灣的中小企業平均壽命只有13年，和上班族超過30年的職業生涯相比落差非常的大，「轉職」是上班族在投入職場後，必須關注的議題。

另，根據1111人力銀行的調查發現，上班族平均年齡40歲，跳槽次數已經達到4.5次，可以看出上班族早已擺脫要守著一份工作退休的想法，反而是依據職業生涯的目標、興趣不斷調整職務，調查中多數上班族轉職是為了在職場上追求更好的薪資，以及改變倦怠、壓力、工時、人際等困境。

目前1111人力銀行網站有高達67萬3000個工作機會數，再創新高，和去年同期相比成長二成，包括科技業、金融業、民生服務業都在大舉徵才，1111人力銀行轉職專區提供包括高薪工作、無經驗轉職、熱搜公司等多元條件，讓上班族快速搜尋到心目中的理想企業，有意轉換跑道的上班族可以把握景氣復甦的時機，卡位職缺。