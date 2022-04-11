不只爛尾樓 專家曝重拳打炒房最嚴重後遺症

房價漲不停，行政院上周拍板新一波修法打炒房，房市趨勢專家李同榮表示，一波波重拳打炒房政策若一直持續下去，不但會造成多殺多、爛尾樓，狼來了效應、換屋客受害等問題，最嚴重的，還在於可能造成市場被大建商、大地主壟斷，形成大者恆大寡占現象。

他說，限期開工丶限縮土融建融成數下，中小建商生存已非常不易；缺工缺料，營建成本大增，更讓中小建商獲利拉警報。有些小建商房子賣完了，發現成本高升，企圖延期開工，卻想不到越延越糟糕。中小建商若爆倒閉潮，市場全由大建商主導，對消費者更不利。

李同榮表示，近一年來，不論是央行每季加碼一次的限貸4.0、財政部的加重房地合一稅2.0、內政部實價登錄2.0、金管會對各銀行大幅提高授信風險權數，都澆熄不了不斷上揚的房價。

頻繁的打房政策不但造成效率遞減，各部會未檢討過去防堵政策失效的盲點，反而持續在原方向原道路上變本加厲的加碼前進，將對房地產市場造成五大不利的後遺症：

首先，行政院研擬修法禁止預售與新建成屋轉售，投資客勢將在市場上大量拋貨，對於建商未出清或二次推案的餘屋形成競爭，市場會產生多殺多現象。從正面解釋是建商自食其果；但從負面解釋，投機客若進價低尚有獲利空間，多殺多仍然出得了貨，若進價過高，出貨就不易，投資客與建商違約糾紛就會層出不窮。

二、近兩三年建築業在缺地丶缺工丶缺料三重壓力下，土地與營建成本大增，北部地區營建成本每坪增加7萬以上，中南部5萬以上，若硬是把房價打下來，就會造成不敷成本的市場，也就一定會產生爛尾樓與糾紛叢生的亂象。

三、這兩年的打炒房政策已經形成市場「狼來了」的心理疲憊狀態，愈打愈無效，且過去打房政策偏重剛性需求的成屋市場，完全無效，現在才調整方向，已為時稍晚。

四、央行在此波打炒房聲浪中，一馬當先，勇往直前，但卻防堵不了資金氾濫的洪流，央行打炒房初期完全針對第二房第三房限貸成數，受害的不是口袋深的投資客而是急需換屋的自住客。

五、央行打炒房後期針對土地開發限貸，但口袋深的建商老神在在，受害的卻是小咖建商。在通貨膨脹、營建成本大增、缺工丶缺料壓力下，中小建商銷售獲利已被高漲的營建成本稀釋大半，建商若尚有未售餘屋，還可調高售價彌補一些獲利，而出售越快建商，就可能會白忙一場，甚至虧損。

李同榮表示，小建商在限期開工丶限縮土融建融成數下，生存已不易，未囤地的小建商已淪為重資產輕獲利的可憐代工業，利潤縮水，風險卻大增，整個市場未來將會因限縮資金而逐漸形成大者恆大寡占現象，口袋較深的大建商與大地主若壟斷市場，將對市場公平競爭產生傾斜的嚴重後果。