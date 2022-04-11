快訊

台中市議員施志昌助理確診 施曾與賴清德同出席餐會

圖表／全台居家隔離人數創高 如果我得了輕症如何取藥？

久陽3月營收4.95億、年增83% 創歷史新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

久陽精密（5011）3月自結合併營收4.95億元，再創歷史新高，較去年同期成長83%；累計今年前三月合併營收為11.54億，較去年同期成長63%，第1季業績表現亮眼。

久陽表示，螺絲本業受惠於全球鋼鐵市場持續吃緊，下游端拉貨需求強勁，加上近期因俄烏戰爭，原物料成本持續上漲，價量齊揚狀況下，營收表現亮眼，不斷創下歷史新高，目前在手訂單能見度已超過半年，營運可望維持高獲利，下一步規劃持續發揮集團垂直水平資源整合效益，以期強化市場競爭力與擴大整體接單及生產動能。

在子公司方面，台鋼運輸積極轉型全方位的運輸公司，自有車隊上線載運後，集團內外營運業績明顯增加，表現亮眼，加上海空運業務穩定成長，整體業績翻倍成長。子公司榮福公司，營運效率計畫成果逐漸顯現，成長幅度突破四成。孫公司台鋼能源，也持續擴展再生能源領域並提升獲利。

董事長孫正強表示，全球鋼鐵供需缺口擴大，推動鋼價上揚，螺絲本業業績將可望再戰新高。轉投資多軌並行成果豐碩，持續挹注集團整體營收，為未來營運保持良好成長續航力。

營收 鋼鐵

延伸閱讀

【專家之眼】俄烏戰爭，還是美俄大戰？

沛波3月營收5.56億元創同期新高 年增率62.49％

台幣貶 晶圓代工喘口氣

美印領袖將舉行線上峰會 商討俄烏戰爭後果

相關新聞

張國華三拋「清算賣股救長榮」解方 弟弟派會埋單？

長榮總裁張榮發大房長子張國華，上周四（7日）晚上大動作發出六點聲明，除了猛酸其姊夫、新任長榮國際董事長鄭深池，也再次向大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒等兄弟們喊話「好好來談」，並第三度提出解散長榮集團兩家控股公司、及他願意賣股退出的解方。但這背後隱含的意義為何？且弟弟派真會埋單嗎？

本周台股／上周失守年線 聚焦本周台積電法說會、美股超級財報周

受到俄烏戰爭影響，原物料及油價飆升，通膨超乎預期，聯準會加速升息、縮表腳步，使得美國十年期公債殖利率上升，高評價個股面臨修正，在美國科技股領跌下，外資賣壓出籠，上周台股僅有三個交易日，卻歷經利空洗禮，全周加權指數下挫341點，收盤指數為1萬7284點，儘管上周五盤勢回穩反彈，但仍失守年線支撐，本周等待台積電等重要法說會登場。

白話財經／缺工缺料 預售屋延遲恐成常態 房市看漲或看跌

在建案工地告示牌上，施工期間通常都會寫上約5到8年的工程期限，但以往是「最長」，現在因為缺工缺料之故，可能變成「經常」。目前預售屋興建期普遍相當漫長，以往約僅2、3年，現在卻動輒4、5年，工期平均得多花0.5倍的時間，恐將是新常態。連帶受影響的，包括購屋意願、銷售量萎縮，甚至還可能引發消費糾紛。

鷹式升息能壓房價？台人在美買房 步步驚心

美國聯準會（Fed）宣布升息後，我國央行也跟進，Fed主席鮑爾近日再度「鷹式表態」，強烈暗示5月很可能升息2碼，央行是否跟進備受關注，認為可嚇跑投資客。不過，在美台人指出，美國過去利息2.8%，一路狂飆到近期5%，許多人擔憂到年底會飆到高峰，買到房時已是最高貸款利息，紛紛瘋搶買房；屋主也坐地起價，1年來至少上升30%。升息不但沒打到房，還讓許多美國人出現FOMO（錯失恐懼症）的買房心理。

撒幣300億／租金補貼是查稅前假動作？資深包租公：房東皮要繃緊點

300億50萬戶租金補貼要來了，卻考驗房客敢不敢去找房東掛鈴噹，這樣的恐懼，不是空穴來風，資深包租公陳先生說，房客要申請補助他同意，但多出來的稅額，房客自行吸收，政府以前告訴大家實價登錄只是列為參考，後來按登錄實價課稅，現在大家對政府講的話都沒信心，這次大撒幣不排除是要引蛇出洞，目的是查稅課稅，房東皮要繃緊一點。

台灣拚2040電車達100% 油車將走向大型化、娛樂化？

國發會三月底公布2050年淨零碳排目標，2030年電動機車新市售占比要達到35%，2040年新售電動車將達100%，儘管目標看似難以達成，但對於電動機車來說，多少會產生激勵效果。目前台灣燃油機車占比仍逾9成，機車業者認為，若要全面電動化，其實在過程中仍有很多難關需要克服，未來油車可能要走向大型化、娛樂化。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。