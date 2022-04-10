中油：明起汽油不調整、柴油調漲0.1元

台灣中油宣布，明（11）日凌晨零時起汽油不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.0元、95無鉛汽油每公升32.5元、98無鉛汽油每公升34.5元、超級柴油每公升28.9元。

台灣中油表示，本週油價受葉門內戰達成停火協議與國際能源署(IEA)宣布釋出 1.2 億桶戰備儲油等因素影響，導致油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌6.9美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.15元，國內油價依公式計算跌幅為4.67%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，計算後汽、柴油應調價格高於本週參考零售價格，原應每公升各調漲2.1元及3.4元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元及2.5元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.8元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.1元及3.3元，國內汽油價格不調整、柴油價格實際每公升調漲0.1元。