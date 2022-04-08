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李順欽真除中油董事長 總經理由方振仁升任
經濟部今(8)日下午表示所屬台灣中油股份有限公司新任董事長及總經理人事案，於今日獲行政院核定，董事長由現任代理董事長李順欽升任，總經理由副總經理方振仁升任。
經濟部表示，李順欽於中油服務逾40年，歷任前高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理及總經理職務，於2021年2月19日起代理董事長職務迄今，嫻熟中油公司業務，溝通協調能力佳，為兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理的優秀專業人才；於總經理及代理董事長任內，配合政府能源轉型政策，積極推動天然氣輸儲設施增擴建計畫、大林石化油品儲運中心興建計畫，進行高值石化產品與關鍵材料的創新研發等業務，著有績效，因此予以真除，未來將由其帶領中油公司配合政府能源政策及淨零轉型各項業務。
方振仁於中油服務逾37年，歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長等職務，於2017年1月16日擔任副總經理迄今，嫻熟工程規劃興建、工程進度及預算執行管控等業務，富經營管理能力，於副總經理任內，配合政府能源轉型政策，積極推動觀塘第三座天然氣接收站等重大天然氣輸儲設施增擴建計畫，績效卓著，故擢升其為總經理。天然氣為國內發電、工業及民生所需的重要原料，在國內能源減碳過程中，是不可缺少之一環。方振仁在此領域歷練甚深，可輔佐李順欽穩健領導中油走向未來。
經濟部表示，中油已預定於4月12日召開臨時董事會，依程序推舉李順欽為董事長，並任命方振仁為總經理。
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