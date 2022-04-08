代理超過一年 經濟部真除李順欽擔任中油董座

中油前董事長歐嘉瑞去年2月請辭，並由總經理李順欽代理。然而至今一年仍再代理，讓立法院不滿，甚至揚言不審預算。外傳經濟部今日晚間宣布李順欽正式真除任董座；總經理則由督導天然氣、工程業務的副總經理方振仁升任。

對於是否確定真除李順欽擔任中油董座，並升任方振仁接任總經理。經濟部未直接證實，僅說經濟部國營會將會發稿說明。

歐嘉瑞去年2月請辭獲准，並由李順欽暫代中油董座，但迄今代理超過一年，卻遲遲未真除李，或是另聘董座。

此舉讓民進黨自家立委都表達不滿。民進黨立委陳明文30日於立院審查中油公司2022年預算時大為不滿，立法院審查預算是職責所在，但中油董事長至今懸缺，由中油總經理李順欽代理超過一年，認為在董座確認前拒絕審查預算。

陳明文直說，由總經理代理超過一年是不正常的現象。他認為，董事長跟總經理要付甚麼責任都有職務設計，董事長基本上都要負政治責任，如果中油發生甚麼，那是董座還是總經理要下台，「然後今天立法院要裝作沒看到就讓預算通過 ，我們也不負責任。」

雖然在場經濟委員會委員均認為經濟部做法不適當，但經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉決定持續審查預算，讓陳明文選擇離席表示抗議。經濟部長王美花在經濟委員會要求下，承諾已最短時機選出心中油董座，也讓遲了一年的中油董座人選加速出爐。