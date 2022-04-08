加速產業園區審查 彰化縣議員莊陞漢：有助人口回流

彰化縣政府祭出「來彰化送好禮」專案，但仍擋不住人口流失趨勢，地方普遍希望縣政府能加速審查產業園區開發進度，讓更多產業進駐彰化，不僅帶動地方發展，更能創造就業機會，才是增加人口的根本之道，亦有利於未來繼續爭取升格為直轄市。

彰化縣人口數在2000年前後突破130萬人，2006年曾達到最高峰131萬餘人，不過在鄰近的台中縣市於2010年合併升格直轄市後，彰化人口數受磁吸效應影響逐年下滑，預估今年4月將會跌破125萬人。

民進黨籍彰化縣議員莊陞漢，日前在臨時會質詢時秀出兩個數字：125及319。他提醒縣府官員，人口數若跌破125萬人，副縣長會少一人，雖然縣府鼓勵戶籍遷入彰化可獲得3,000元禮金，但為何新北、桃園、台中、台南這四都不需要小確幸，就能吸引人口遷入？

3月19日是農地工廠納管到期日，還未辦理的會被斷水斷電。莊陞漢認為，屆時第一個被罵的就是縣政府，縣府有提供足夠土地讓想投資的廠商使用嗎？沒有新工廠進駐，怎麼會吸引人口遷入？縣府應思考讓產業願意進駐，或原有產業加碼投資，增加就業機會，人口自然會回流。

莊陞漢特別關心縣內三個產業園區的審查進度，尤其是設在台灣民俗村原址的惠來產業園區，他支持這件開發案，認為縣府應加速產業園區審查進度，加速合法產業用地供給，加速優勢產業在縣內設廠，相關進度要跟上產業需求，人口才不會外流。當民眾有疑慮時，縣府官員也應該要清楚說明。

惠來產業園區開發案，目前正由彰化縣政府進行環評、水土保持等審查，負責開發的達觀工程顧問公司都市計畫技師古昌杰說，這裡將是中部科技廊帶的關鍵藍圖，中台灣的產業強項是精密機械製造，從中科后里園區一直往南延伸到中科二林園區，已經具體形成產業廊帶，台灣民俗村若轉型成產業園區，可以在科技廊帶上做非常有效的填補。

對於外界的疑慮，古昌杰說，園區開發過程會維持土方平衡，不會有任何土方外運外棄。規劃污水處理廠的放流水，即使已經達到排放標準，也會全數回收再利用，對外零排放，完全隔絕園區外部水體污染的可能。