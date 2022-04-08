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本土疫情再起 蘇揆：擬延長紓困特別條例並盤點預算

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

本土疫情再起，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」原施行至今(2022)年6月底止，行政院長蘇貞昌今（8）日在立法院表示，紓困特別條例會往延長的方向來走，至於是否追加預算，會請相關部會盤點。

蘇貞昌今日仍赴立法院進行總質詢。國民黨立委林奕華質詢表示，衛福部長陳時中認為疫情到6月仍不會停，但目前紓困條例只到6月，是否會延長？蘇貞昌坦言，因為還在疫情中，大概會往延長方向來走。

林奕華追問，若條例延長是否會追加預算？蘇貞昌說，目前往延長方向走，會不會增加預算，則要盤點。

林奕華說，目前輕症快速增加，針對防疫補償、受影響產業，政府也要關注到。蘇貞昌表示，本來紓困條例期限到6月，但看來疫情不會那麼快停止，疫情變化很快，會請相關部會持續盤整。蘇貞昌並允諾若要追加預算，錢當然會用在刀口上。

立法院去年5月底三讀通過「紓困特別條例」修正案，將特別預算總額提高至8400億元，並實施至今年6月30日止。

蘇貞昌 疫情 立法院

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