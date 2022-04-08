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這豪宅6成屋主是法人 政院出招富人購屋模式將改？

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
文華苑 記者游智文／攝影
文華苑 記者游智文／攝影

行政院昨拍板修法打炒房，其中包括管制私法人購屋，業者表示，官方資料雖顯示法人購屋占比並不高，約占全體購屋宅數比率4%，但實務上豪宅社區登記人不乏公司或境外法人，甚至有豪宅社區裡面6成的房子都是法人持有。

例如松山區知名豪宅「文華苑」，資料顯示，該社區共有28戶，其中即有多達17戶以法人名義持有。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從地政司的外國人購屋狀況來看，英屬維京群島的外資在2015~2019年就取得13萬坪的建物，位居所有外國人之冠，除了一些中小企業主透過公司名義購屋外，高資產族群也會利用公司名義購置不動產。

未來若私法人購屋須採許可制，可能會減少高資產族群利用公司名義購屋的意願，但若有實際購屋需求，還是會登記在個人名下。

根據官方統計，2019~2020年自然人購屋宅數51.8萬宅，法人購置約2.3萬宅，法人購置佔比約為4%，不過法人購屋數量有高達38%是購置4戶以上，加上法人擁有多戶住宅人數比例不低，因此被認定囤房現象較為明顯。

政府目前政策朝向未來私法人購屋改採許可制，私法人買受供住宅使用之房屋，應檢具使用計畫，必須符合作為長期出租經營、員工宿舍、危老都更重建或其他必要用途等四大用途，未來須經中央主管機關許可，於登記完畢後五年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

曾敬德指出，私法人購屋管制對於整體房市影響有限，但可能會改變高資產族群的購屋模式，面對主管機關限縮豪宅貸款成數、管制法人購置住宅，有需求的高資產族群可能會多利用個人名義購屋。

資料來源／內政部
資料來源／內政部

豪宅 炒房

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