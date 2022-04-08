最大中水回收廠 楠梓科技產業園區六年回收2,488萬噸

經濟部加工處為實踐水資源政策與產業發展並重之理念， 2010年於楠梓園區建置全國首座再生水模型廠進行驗證，並促成日月光公司自行建置全台最大中水回收廠，自2016年營運迄今已六周年，累積再生水產水量達2,488萬噸，相當於省下9442座標準游泳池水量。

加工處進一步指出，日月光公司中水回收整體回收率七成，創造每滴水重複使用達3.12次，每日最大產水量可達2.1萬噸，等同於為高雄三萬戶家庭省下當日用水量，每日省下八座標準游泳池水量，營運六年已累積再生水產水量達2,488萬噸。

加工處為推廣再生水資源運用，將楠梓科技產業園區再生水示範園區打造為全國第一座以推廣再生水資源運用之環境教育場域，由內而外，連結政府、企業、學校及民眾，讓大家理解水再生與水資源管理的重要性，並著重校園水資源環境教育從小扎根的理念，達到再生水資源環境教育宣傳推廣之目的，共同朝向循環經濟、產業永續發展目標邁進。

有鑑於此，加工處響應「世界水資源日」及「世界地球日」，首度與國立科學工藝博物館攜手合作，並結合經濟部水利署、行政院南部聯合服務中心，共同策劃水資源教育推廣活動，透過工作坊與結合互動遊戲方式，使民眾瞭解再生水資源的重要性，並呼籲大家落實節約用水的好習慣，珍惜可貴的水資源。