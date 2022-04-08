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證交所攜QIC 11th Taiwan CEO Week on Air線上引資

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

自2020年疫情爆發以來，臺灣證券交易所已與寬量國際（QIC）舉辦四場線上引資活動，屢次獲得海內外機構投資人熱烈迴響；雙方規劃於2022年4月11日至22日再次攜手合作，舉辦「11 th Taiwan CEO Week on Air」線上引資活動，邀請來自IT、生技醫療、金融服務等47家上市櫃公司，與來自亞太、美國及歐洲地區的機構投資人進行會談。

證交所於2021年7月20日推出創新板，鼓勵擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式的之企業進入臺灣資本市場籌資；本次特別於4月13日安排「創新板專題線上論壇」，希望深化機構投資人對創新板及潛力新創公司的瞭解。

「創新板專題線上論壇」將以證交所總經理簡立忠及QIC執行長李鴻基的開場致詞揭開序幕，再由證交所交易部代表深入淺出介紹創新板交易機制。接著由錼創科技、走著瞧及果翼科技等三家新創公司創辦人進行公司簡介。最後由李鴻基主持座談，邀請證交所副總經理陳麗卿及三家新創公司代表針對新創公司未來展望及對創新板的發展願景進行深度交流。

這次專題線上論壇以全英文進行，影片將於會後上傳至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞CEO Week」https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=157，供投資大眾參考。儘管全球疫情前景未明，但證交所將持續創新引資型態，促進上市公司與國際機構投資人交流，推廣台灣資本市場興革措施，以活絡資本市場。

證交所 資本市場

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