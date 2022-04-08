扭轉連續3年負成長 去年我國際商港貨物吞吐量增7.7%

主計總處發布國情統計，根據交通部統計，在對外貿易需求強勁帶動下，110年我國國際商港貨物吞吐量計2億4590萬公噸，較109年增7.7%，扭轉連續3年負成長的頹勢。

按港口別觀察，110年貨物吞吐量以高雄港1億2012萬公噸最多，占48.8%，台中港7325萬公噸，占29.8%居次；吞吐量消長方面，安平港和台北港增幅分居前2位，各年增25.8%及15.9%，增量則以高雄港增1157萬公噸，年增10.7%最大。

110年國際商港進港、出港貨物量各為1億8209萬公噸及6381萬公噸，較109年增7.2%及9.0%，分占總吞吐量74.1%及25.9%；按商品別觀察，進港商品有6成8屬「礦產品」，「卑金屬及其製品」與「化學或有關工業產品」則各占8.9%、6.6%、分居第2、3位；出港商品亦以「礦產品」最大宗，占29.4%，餘占比逾1成者，依次為「卑金屬及其製品」（占22.6%）、「塑膠、橡膠及其製品」（占18.7%）及「化學或有關工業產品」（占10.6%）。