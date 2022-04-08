生活滿意度大調查 有房者滿意度達87.9%

主計總處發布國情統計，110年國人對「整體生活」感到滿意的比率85.9%，較109年下降1.7個百分點，各年齡層以18-29歲對生活滿意度89.8%最高，40-49歲82.3%最低；「自有」住宅者87.9%最高，「租賃」69.4%最低。與前一年相較，以40-49歲下降5.1個百分點最多。

主計總處表示，根據內政部國民生活狀況意向調查統計，110年國人對「整體生活」感到滿意的比率85.9%，較109年下降1.7個百分點，106至110年滿意度介於83.8%-87.6%之間。按性別觀察，110年男性滿意度86.7%相較女性86.1%並無顯著差異，與109年相較，女性下降2.6個百分點，降幅略高於男性下降的0.8個百分點。近五年性別差距，除108年男略高於女0.6個百分點外，其餘年度女性均高於男性，差距介於0.4個百分點至5.8個百分點之間。

按年齡別觀察，110年滿意度大致呈現U型分布，以18-29歲89.8%及65歲以上年齡組87.6%、約九成較高，40-64歲滿意度都在82%-83%相對較低，與109年相較，除65歲以上上升2.4個百分點外，其餘年齡組均下降，其中又以40-49歲下降5.1個百分點較多。

按教育程度觀察，110年各級別滿意度均逾8成，以「研究所」程度者90.1%居首，其次為「大學」88.1%，「高中（職）」及「國中」分別為83.6%及.9%相對較低，與109年相較，僅「小學以下」上升7.3個百分點，其餘級別均下降，其中又以「專科」下降5.6個百分點較多。

按婚姻狀況觀察，110年以「未婚」者滿意度87.4%最高，「有配偶或同居」86.1%次之，「離婚或分居」76.4%最低，與109年相較，僅「離婚或分居」滿意度上升1.7個百分點，其餘婚姻狀況均下降，其中又以「喪偶」下降3.4個百分點較多。按住宅房屋所有權屬觀察，110年滿意度以「自有」住宅者87.9%最高，「租賃」69.4%最低，與109年相較，分別下降1.8及3.4個百分點。