五倍券使用倒數 經濟部：零售、餐飲業營業額連創新高
振興五倍券去年10月8日開始領用，距離4月底使用期限不到一個月。經濟部統計，至今年4月6日，已有逾2340萬人領用，占符合領取資格人數達98.65%；經濟部表示，餐飲、零售業營業額在去年10月起都有明顯成長，更屢創單月新高，證明五倍券有效帶動民間消費，活絡內需市場。
據經濟部統計，紙本五倍券自去年10月15日開始兌領，截至今年4月6日已兌領逾864億元，約占可兌領總金額的90.09%，數位五倍券已回饋逾205億元，約占可回饋金額97.25%。
經濟部統計處統計，從去年10月至今年2月，零售業、餐飲業營業額屢創歷年單月或同月新高，其中餐飲業去年10月營業額終止連續五個月負成長，且去年10月至12月及今年2月營業額均創下歷年同月新高；零售業去年10月、11月及今年1月皆創下歷年單月新高，代表五倍券有效達到提振內需、振興經濟的效果。
經濟部提醒，振興五倍券的使用期限至4月30日為止，目前許多商圈、夜市、餐廳、百貨賣場等業者也推出五倍券優惠活動，請民眾於期限內領用並把握最後一波的加碼優惠。
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